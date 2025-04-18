Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Dũng Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Mức lương 400 - 600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Làm hồ sơ dự thầu về thiết bị y tế

- Soạn thảo văn bản, hợp đồng , làm báo giá…..

- Liên hệ các nhà cung cấp về hàng hoá trong và ngoài nước

- Làm công bố, phân loại, lưu hành,... trang thiết bị và vật tư y tế.

- Lưu trữ văn bản, hồ sơ, giấy tờ của công ty.

- Làm những công việc liên quan khác khi được yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng thành thạo word, excel.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn , nhiệt tình

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập

- Kinh nghiệm : 01 năm trở lên

* Ưu tiên :

- Đã có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu về thiết bị y tế

* Quyền lợi

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết

Tại Công Ty TNHH Dũng Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dũng Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin