Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Dũng Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD

Công Ty TNHH Dũng Phương
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công Ty TNHH Dũng Phương

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dũng Phương

Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 400 - 600 USD

- Làm hồ sơ dự thầu về thiết bị y tế
- Soạn thảo văn bản, hợp đồng , làm báo giá…..
- Liên hệ các nhà cung cấp về hàng hoá trong và ngoài nước
- Làm công bố, phân loại, lưu hành,... trang thiết bị và vật tư y tế.
- Lưu trữ văn bản, hồ sơ, giấy tờ của công ty.
- Làm những công việc liên quan khác khi được yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng thành thạo word, excel.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn , nhiệt tình
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập
- Kinh nghiệm : 01 năm trở lên
* Ưu tiên :
- Đã có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu về thiết bị y tế
* Quyền lợi
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết

Tại Công Ty TNHH Dũng Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dũng Phương

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dũng Phương

Công Ty TNHH Dũng Phương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 118a Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa -Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

