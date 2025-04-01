Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 11 USD

1. Thực hiện, soạn thảo tờ trình duyệt đơn hàng mua, soạn thảo các điều kiện liên quan đến hợp đồng của công ty. Chịu trách nhiệm biên soạn/thực hiện hợp đồng đúng luật và quy định, không gây bất lợi cho công ty;

2. Hỗ trợ quản lý và nhân viên bán hàng trong đàm phán thương thảo, các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng;

3. Thu thập các hồ sơ pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng để thực hiện đúng luật và bảo về quyền lợi công ty khi ra quyết định thực hiện;

4. Thực hiện các điều khoản trong hợp đồng như giao hàng, phối hợp nhân viên bán hàng quản lý công nợ và thủ tục thu hồi công nợ, bảo hành...đốc thúc, hoàn thành các hợp đồng;

5. Giải quyết các thắc mắc, vấn đề, phát sinh liên quan đến hợp đồng cho khách hàng;

6. Xử lý hoặc đề xuất xử lý tranh chấp, xử lý phát sinh trong hợp đồng.

7. Quản lý kho hàng

8. Báo giá, làm thầu

9. Các công việc khác của sale admin