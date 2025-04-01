Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Việt Quang làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 11 USD

Công ty TNHH Việt Quang
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công ty TNHH Việt Quang

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Việt Quang

Mức lương
800 - 11 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16, ngõ 178 Phố Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 800 - 11 USD

1. Thực hiện, soạn thảo tờ trình duyệt đơn hàng mua, soạn thảo các điều kiện liên quan đến hợp đồng của công ty. Chịu trách nhiệm biên soạn/thực hiện hợp đồng đúng luật và quy định, không gây bất lợi cho công ty;
2. Hỗ trợ quản lý và nhân viên bán hàng trong đàm phán thương thảo, các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng;
3. Thu thập các hồ sơ pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng để thực hiện đúng luật và bảo về quyền lợi công ty khi ra quyết định thực hiện;
4. Thực hiện các điều khoản trong hợp đồng như giao hàng, phối hợp nhân viên bán hàng quản lý công nợ và thủ tục thu hồi công nợ, bảo hành...đốc thúc, hoàn thành các hợp đồng;
5. Giải quyết các thắc mắc, vấn đề, phát sinh liên quan đến hợp đồng cho khách hàng;
6. Xử lý hoặc đề xuất xử lý tranh chấp, xử lý phát sinh trong hợp đồng.
7. Quản lý kho hàng
8. Báo giá, làm thầu
9. Các công việc khác của sale admin

Với Mức Lương 800 - 11 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành thương mại, kinh tế, ngoại thương, xuất nhập khẩu

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C6 đường số 2 KCN Tịnh Phong - xã Tịnh Phong - huyện Sơn Tịnh - tỉnh Quảng Ngãi

