Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
17 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 17 - 50 Triệu

Nắm vững kỹ thuật bán hàng đặc biệt
Biết cách quản lý và push sales đa kênh : Telesales, Inbox check, Market sales,....
Làm việc với Marketing và Production để hiểu rõ được tính năng và sản phẩm
Training và dẫn dắt, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm
Chuẩn bị, thiết kế training material cho newcomer của team sales.
Update sales script thường xuyên để hấp dẫn nhiều khách hàng tiềm năng hơn.
Xây dựng process và cách quản lý của cho toàn bộ teamSales.
Hướng dẫn, theo dõi và đánh giá các bạn team member.
Thiết kế các chương trình chạy sales khác nhau (workshop,digital marketing,physical store visit, market sales,. ) để đạt KPI của tháng/ Quý/ Năm.

Với Mức Lương 17 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2+ năm kinh nghiệm tại vị trí Sale leader
Từng dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh
Hiểu biết về cách thức và mô hình tổ chức hệ thống call center, telesale
Đam mê trong lĩnh vực kinh doanh,có kinh nghiệmhay hiểu biết về Thươngmại điện tử / Phần mềm là một lợi thế.
Chịu được áp lực công việc.
Tự tin vào khả năng giao tiếp của bản thân mình
Ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty phần mềm, website, thương mại điện tử

Tại CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% lương
Phúc lợi cao, môi trường làm việc nước ngoài, cơ hội xây dựng đội ngũ của riêng mình
Lương cơ bản: 17 triệu + hoa hồng và các khoảng thưởng khác
Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý cao cấp với mức hấp dẫn hơn
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo luật lao động hiện hành
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH STEPMEDIA SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Vietjet Plaza, Số 60A Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

