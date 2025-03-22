Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
HBR Holdings

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại HBR Holdings

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý và vận hành đội ngũ Kinh doanh, quy mô từ 6-10 nhân sự
Chịu trách nhiệm về doanh số của đội nhóm theo mục tiêu kinh doanh
Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Data ấm, lạnh) và xây dựng kịch bản nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
Giám sát, đảm bảo các chỉ số chính: tỷ lệ chuyển đổi, chỉ số tăng trưởng doanh thu theo tháng
Phối hợp liên kết với các trường đại học nhằm tạo độ phủ thương hiệu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Tuyển dụng, sàng lọc và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới.
Thực hiện các công tác khác theo phân công của cấp trê

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-30 tuổi
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong Ngành Giáo dục, có thế mạnh về Telesale.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức vận hành đội nhóm tốt.
Kỹ năng đo lường và phân tích số liệu để xác định vấn đề và đề xuất giải pháp.
Học hỏi nhanh và có khả năng thích ứng tốt với thay đổi.
Sẵn sàng làm việc dưới áp lực, thích thử thách.
Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động giải quyết vấn đề.

Tại HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HBR Holdings

Liên Hệ Công Ty

HBR Holdings

HBR Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 201 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

