Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Lô E9, Tòa nhà Vimeco đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trưởng nhóm kinh doanh

• Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản loại hình căn hộ chung cư, biệt thự.

• Cung cấp, hướng dẫn tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

• Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách cũ, mở rộng tệp khách hàng mới

• Tham gia các chương trình mở bán, lễ cất nóc hoặc tham gia các sự kiện liên quan đến bất động sản do công ty phụ trách

• Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng/ quý về kết quả kinh doanh

• Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/Nữ tuổi 23 - 35

• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong bán hàng hoặc chăm sóc bán hàng mảng BĐS;

• Hiểu biết về thị trường bất động sản tại khu vực phụ trách

• Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt

• Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch, chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THỊNH VƯỢNG

