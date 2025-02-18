Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 14, Ngõ 62, Triều Khúc, Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng, quản lý đội nhóm marketing ads.

Quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt động của team marketing.

Lập kế hoạch marketing theo mục tiêu và định hướng của công ty

Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo, bán hàng trên nền tảng theo xu hướng: facebook, zalo, google, tiktok, youtube....

Thống kê, phân tích, đo lường hiệu quả của các chiến dịch.

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên kênh phụ trách.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm vị trí tương đương.

Có kỹ năng quản lý đội nhóm tối thiểu từ 4 nhân viên trở lên.

Yêu cầu có laptop, làm fulltime.

Tốt nghiệp các trường/trung tâm đào tạo về chuyên ngành Digital Marketing.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong công việc.

Thời gian làm việc: 8h30-17h30, nghỉ trưa 1,5 tiếng

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 triệu- 20 triệu + %Ds + Thưởng

Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà

Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết,

Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,...)

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hang năm trong nước và nước ngoài.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,... và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin