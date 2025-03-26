Tuyển Trưởng nhóm Marketing CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 322 Cách Mạng Tháng 8, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch digital marketing cho các dự án bất động sản của công ty

Quản lý và tối ưu hóa các kênh digital marketing như website, social media, email marketing

Xây dựng và triển khai chiến lược SEO để tăng thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập website

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads và Google Ads

Lập kế hoạch và chạy quảng cáo đa kênh với ngân sách tối ưu.

A/B testing, tối ưu chiến dịch theo dữ liệu thực tế để đảm bảo CPL (Cost Per Lead) thấp và ROI (Return on Investment) cao.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch marketing online

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực bất động sản

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để cải thiện hiệu quả marketing và tăng lượng khách hàng tiềm năng

Chịu trách nhiệm triển khai, phát triển, kiểm soát giao diện, hình ảnh, thông tin dự án và thương hiệu công ty trên các kênh online đồng nhất với chiến lược marketing chung.

Tối ưu hóa website với các công cụ tìm kiếm, xây dựng các website con, kết nối với cộng đồng webmaster và quản trị nội dung trên các diễn đàn, trang thương mại điện tử nhằm đảm bảo hiệu quả về mặt truyền thông và bán hàng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing, SEO, quảng cáo trực tuyến

Thành thạo các công cụ quảng cáo Facebook Ads và Google Ads

Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu như Google Analytics

Kỹ năng viết content marketing tốt, biết cách tối ưu nội dung cho SEO

Có kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa và chỉnh sửa hình ảnh

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Có tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm Digital Marketing, Social Media trong lĩnh vực bất động sản là một lợi thế

Chuyên môn: Công nghệ thông tin và các chuyên ngành liên quan khác. Hiểu biết chuyên sâu về các chương trình, ngôn ngữ lập trình, thiết kế và bảo mật web, công cụ google, mạng xã hội, cũng như ứng dụng các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ cho hoạt động digital marketing là lợi thế

Có kiến thức sâu về internet, sử dụng thành thạo công cụ đăng bài trên web, và các công cụ tracking ( ưu tiên đọc và hiểu Google Analytics ), có hiểu biết về HTML.

Tại CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương quản lý cao + hoa hồng khách hàng tiềm năng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng theo hiệu quả công việc

Được đào tạo và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Marketing và bất động sản

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT

