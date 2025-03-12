Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Lighting Saigon làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Lighting Saigon làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Lighting Saigon
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH Lighting Saigon

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty TNHH Lighting Saigon

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 137C, Bùi Thị Xuân, Tân Thắng, Tăn Bình, Dĩ An, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Thiết kế và phát triển quy trình đóng gói sản phẩm nội thất, đảm bảo an toàn và bảo vệ chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển.
• Chọn lựa và quản lý vật liệu đóng gói như bìa carton, xốp, màng co,… đảm bảo hiệu quả chi phí và chất lượng.
• Kiểm tra chất lượng đóng gói sản phẩm trước khi xuất hàng, đảm bảo tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn an toàn.
• Tối ưu hóa quy trình đóng gói, cải tiến hiệu quả công việc và giảm thiểu lãng phí.
• Đào tạo và giám sát nhân viên thực hiện đóng gói, đảm bảo quy trình được thực hiện chính xác và hiệu quả.
________________________________________
Job Description:
• Design and develop packaging processes for furniture products, ensuring safety and quality protection during transportation.
• Select and manage packaging materials such as cardboard, foam, shrink wrap, and fabric to ensure cost efficiency and quality.
• Check packaging quality of products before shipment, ensuring compliance with established processes and safety standards.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Lighting Saigon Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lighting Saigon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Lighting Saigon

Công Ty TNHH Lighting Saigon

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 160 đường Vành Đai Đại Học Quốc Gia, Khu Phố Tân Lập, Phường Đông Hòa, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

