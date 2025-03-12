Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Lighting Saigon làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Thiết kế và phát triển quy trình đóng gói sản phẩm nội thất, đảm bảo an toàn và bảo vệ chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển.

• Chọn lựa và quản lý vật liệu đóng gói như bìa carton, xốp, màng co,… đảm bảo hiệu quả chi phí và chất lượng.

• Kiểm tra chất lượng đóng gói sản phẩm trước khi xuất hàng, đảm bảo tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn an toàn.

• Tối ưu hóa quy trình đóng gói, cải tiến hiệu quả công việc và giảm thiểu lãng phí.

• Đào tạo và giám sát nhân viên thực hiện đóng gói, đảm bảo quy trình được thực hiện chính xác và hiệu quả.

Job Description:

• Design and develop packaging processes for furniture products, ensuring safety and quality protection during transportation.

• Select and manage packaging materials such as cardboard, foam, shrink wrap, and fabric to ensure cost efficiency and quality.

• Check packaging quality of products before shipment, ensuring compliance with established processes and safety standards.