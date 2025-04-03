Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 KĐT HimLam Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Lập kế hoạch marketing cho các sản phẩm/hoạt động, đưa ra các chiến lược quảng cáo bao gồm nhưng không giới hạn ở chiến lược sử dụng Influencers, Content hoặc sử dụng tài nguyên sẵn có v.v. Theo dõi và tiến hành triển khai các chiến lược marketing đúng theo thời gian đã đề ra;

Theo dõi kết quả của các hoạt động/chiến dịch đã tiến hành, đánh giá và tối ưu hóa định kỳ để nâng cao hiệu quả quảng bá và mức độ thâm nhập thị trường, chịu trách nhiệm chính về chất lượng nội dung, lưu lượng truy cập và tỉ lệ chuyển đổi;

Quản lý và khai thác có hiệu quả các tài khoản MXH bao gồm TikTok, Facebook, Instagram, v.v. Duy trì và mở rộng MCN;

Chọn lọc KOL/KOCs phù hợp, đàm phán chi phí, kiểm soát nội dung, mức lưu lượng truy cập để mang lại hiệu quả cao;

Hỗ trợ designer trong việc thiết kế và sản xuất POSM: Thiết kế/xem xét và duyệt hình ảnh quảng cáo cho các cửa hàng; các tài liệu khuyến mại; quà tặng và các tài liệu liên quan khác;

Phối hợp với các các công ty truyền thông liên quan (bên thứ ba) để hoàn thành các dự án/ chương trình tương ứng khi cần thiết

Hoàn thành nhiệm vụ được giao theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và vận hành truyền thông/quảng cáo, ưu tiên ứng viên am hiểu về hệ sinh thái Tiktok, Facebook, Instagram;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ ăn uống (chuỗi cửa hàng F&B, mảng đồ uống);

Tư duy logic, rõ ràng, tính cách vui vẻ, hòa đồng, giao tiếp tốt;

Khả năng nắm bắt xu hướng thị trường nhanh nhạy;

Có tinh thần cầu tiến và khả năng học hỏi, thực thi tốt;

Có ý thức mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, chú trọng đến hiệu quả sau cùng.

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ

Thưởng thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết.

Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h15 (nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút)

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty – QL xuất sắc được thêm xuất du lịch nước ngoài

Được khám sức khỏe chuyên sâu định kỳ 1 năm/1 lần

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cam kết phát triển năng lực CBNV, lộ trình thăng tiến rộng mở

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Đá bóng thiện nguyện, suất ăn dành cho hoàn cảnh khó khăn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin