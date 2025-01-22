Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Lập kế hoạch chiến lược marketing:
Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing tổng thể theo mục tiêu kinh doanh của công ty.
Đề xuất các chiến lược quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, và gia tăng nhận diện thương hiệu.
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu khách hàng để định hướng các hoạt động marketing.
2. Quản lý đội ngũ marketing:
Quản lý, điều phối và giám sát công việc của đội ngũ marketing, bao gồm các vị trí như nhân viên sáng tạo nội dung, digital marketing, quay dựng và sự kiện.
Đào tạo, phát triển kỹ năng và năng lực của nhân viên trong nhóm
Đảm bảo tiến độ và chất lượng làm việc của nhóm cũng như của các thành viên.
3. Thực hiện các chiến dịch marketing:
Chỉ đạo và giám sát việc triển khai các chiến dịch marketing online (SEO, SEM, Social Media, Email Marketing, v.v.) và offline (sự kiện, hội thảo, workshop...).
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo sự đồng nhất và hiệu quả trong các hoạt động marketing.
4. Quản lý ngân sách marketing:
Xây dựng và kiểm soát ngân sách marketing theo từng chiến dịch và mục tiêu kinh doanh.
Đảm bảo chi phí được sử dụng hiệu quả và tối ưu hóa ROI (Return on Investment).
5. Báo cáo và phân tích:
Thu thập và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch marketing, báo cáo hiệu quả định kỳ cho ban lãnh đạo.
Đưa ra các đề xuất cải thiện dựa trên dữ liệu phân tích và phản hồi từ thị trường.
6. Cập nhật xu hướng và đổi mới:
Theo dõi các xu hướng mới trong ngành marketing và áp dụng vào chiến lược marketing của công ty.
Đánh giá và triển khai các công cụ, công nghệ marketing mới để tăng cường hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
- Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, trong đó có ít nhất 1-2 năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm. Ưu tiên ứng viên từng làm trong mảng giáo dục hoặc đào tạo.
- Kinh nghiệm:
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm
ít nhất 1-2 năm ở vị trí quản lý hoặc trưởng nhóm
- Kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng mềm:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ, được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm & phúc lợi theo quy định của Nhà nước;
Mức lương hấp dẫn từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ,
Một đời sống văn hóa tinh thần sâu sắc – những đặc sản chỉ có ở Apec: ly cà phê thượng hạng buổi sáng; những buổi tập thể dục đầu giờ; CLB bóng bàn, Yoga, Zumba; những buổi chia sẻ về sách, về Thiết kế, về triết lý vị nhân sinh;
Làm việc trong công ty nơi luôn coi sự phát triển của Đất nước, Cộng đồng, Nhân viên là triết lý, chứ không phải Kinh doanh hay Lợi nhuận, môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo để bạn có thể thỏa sức “vùng vẫy” trong các ý tưởng, luôn tôn trọng chất riêng cá nhân và lắng nghe ý kiến của bạn;
Văn phòng làm việc đẹp và sáng tạo bậc nhất; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với 85% là 9X.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza , số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

