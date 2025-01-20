Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
- Hà Nội: Văn phòng Công ty
- 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 14 - 19 Triệu
- Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing tổng thể theo chiến lược của Công ty;
- Nghiên cứu và phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp;
- Triển khai các hoạt động Marketing online - offline và thực hiện các chiến dịch truyền thông định kỳ;
- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông - Marketing;
- Thiết lập, quản lý ngân sách Marketing cho các chiến dịch;
- Triển khai hoạt động truyền thông - Marketing trên các kênh quảng cáo và đánh giá mức độ hiệu quả của các kênh;
- Tạo dựng mối quan hệ với các đối tác, thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh;
- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ Marketing để đảm bảo hiệu suất làm việc;
- Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu;
- Tư vấn và tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp Marketing hiệu quả;
- Phối hợp các phòng ban trong công ty đảm bảo hiệu suất công việc của phòng Marketing và của toàn công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đã từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế;
- Kỹ năng lập kế hoạch, thực thi, giám sát chương trình Marketing; phân tích, tổng hợp, làm báo cáo;
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội/nhóm;
- Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh Thì Được Hưởng Những Gì
