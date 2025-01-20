Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Trưởng nhóm Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Mức lương
14 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Công ty

- 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 14 - 19 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing tổng thể theo chiến lược của Công ty;
- Nghiên cứu và phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp;
- Triển khai các hoạt động Marketing online - offline và thực hiện các chiến dịch truyền thông định kỳ;
- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông - Marketing;
- Thiết lập, quản lý ngân sách Marketing cho các chiến dịch;
- Triển khai hoạt động truyền thông - Marketing trên các kênh quảng cáo và đánh giá mức độ hiệu quả của các kênh;
- Tạo dựng mối quan hệ với các đối tác, thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh;
- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ Marketing để đảm bảo hiệu suất làm việc;
- Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu;
- Tư vấn và tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp Marketing hiệu quả;
- Phối hợp các phòng ban trong công ty đảm bảo hiệu suất công việc của phòng Marketing và của toàn công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 14 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan (Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh,...);
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Đã từng làm việc trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế;
- Kỹ năng lập kế hoạch, thực thi, giám sát chương trình Marketing; phân tích, tổng hợp, làm báo cáo;
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội/nhóm;
- Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh Thì Được Hưởng Những Gì

14.000.000 - 19.000.000 VNĐ/ tháng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-marketing-thu-nhap-14-19-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job280403
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Năng Lượng Bền Vững Việt Nga
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH LOTEK FARM VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sun Rock
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Sun Rock làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Sun Rock
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH METANERGY
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH METANERGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH METANERGY
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ A.H.T
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CP TMĐT và XNK Đức Tín
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH WE UP
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MERA GROUP
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Baby Corporation Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu CER GROUP
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Quốc tế GGS Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Trường Giang
15 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Catbox Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN UNI
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty cổ phần Zholding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty cổ phần Zholding
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 900 USD IIG VIỆT NAM
Tới 900 USD Chưa có kinh nghiệm