Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing tổng thể theo chiến lược của Công ty;

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp;

- Triển khai các hoạt động Marketing online - offline và thực hiện các chiến dịch truyền thông định kỳ;

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông - Marketing;

- Thiết lập, quản lý ngân sách Marketing cho các chiến dịch;

- Triển khai hoạt động truyền thông - Marketing trên các kênh quảng cáo và đánh giá mức độ hiệu quả của các kênh;

- Tạo dựng mối quan hệ với các đối tác, thiết lập và thực hiện các chương trình liên kết thương hiệu trong hoạt động kinh doanh;

- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ Marketing để đảm bảo hiệu suất làm việc;

- Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu;

- Tư vấn và tham mưu cho lãnh đạo về các giải pháp Marketing hiệu quả;

- Phối hợp các phòng ban trong công ty đảm bảo hiệu suất công việc của phòng Marketing và của toàn công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.