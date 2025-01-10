Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Nội dung công việc:

• Đề xuất và phối hợp Trung tâm CNTT đưa ra các yêu cầu cải tiến hệ thống, phục vụ tự động hóa quy trình xử lý nghiệp vụ của phòng.

• Đề xuất và phối hợp với Trung tâm CNTT kiểm tra tính năng mới của hệ thống trước khi chính thức triển khai hoạt động. Chịu trách nhiệm kiểm soát việc triển khai các phương án cập nhật, xử lý các vấn đề của hệ thống.

• Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, có hiểu biết về các phương pháp luận, nguyên tắc và thực tế triển khai các giải pháp vận hành nghiệp vụ với sản phẩm vay và liên kết với bên thứ 3.

• Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình, quy định đối với nghiệp vụ vận hành theo từng thời kỳ.

• Tổ chức và kiểm soát việc xây dựng tài liệu đào tạo, hướng dẫn các tính năng của hệ thống.

• Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ vận hành cho các đơn vị có liên quan.

• Điều phối nhóm và trực tiếp thực hiện rà soát lại các thông tin được nhập tại bước nhập liệu sơ bộ và nhập liệu chi tiết trên hệ thống khởi tạo khoản vay theo qui định từng thời kỳ.

• Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp tự động hóa báo cáo phục vụ kiểm soát sau vay và trực tiếp phối hợp với các bên liên quan để triển khai.

• Quản lý và điều phối dự án xây dựng quy trình kiểm soát sau vay với các bên thứ 3, đánh giá và lựa chọn giải pháp phù hợp với bối cảnh và hệ thống để đề xuất với quản lý trực tiếp.