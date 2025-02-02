Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 662 Âu Cơ, P.10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu của Công ty đối với hoạt động Marketing theo ngân sách được duyệt

Chịu trách nhiệm hoạt động truyền thông nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và thu hút Khách Hàng

Thực hiện các ấn phẩm Marketing phục vụ cho công tác bán hàng và chăm sóc Khách Hàng

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch MKT trường học và Online Marketing

Lên kế hoạch và triển khai các sự kiện của công ty

Phối hợp với Phòng Kinh Doanh quản lý và chăm sóc Khách Hàng.

Kiểm soát và triển khai các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược Digital Marketing, các chương trình truyền thông theo định hướng công ty

Giám sát hiệu quả dịch vụ của các Agency, nhà cung cấp...

Xây dựng và báo cáo thực hiện kế hoạch theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của BTGĐ.

Tham gia vào công việc khác của công ty khi có yêu cầu

Kỹ năng làm việc nhóm

Chủ động trong công việc, khả năng giao tiếp tốt

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm, trong đó có 6 tháng – 1 năm quản lý đội nhóm

Tốt nghiệp đại học có bằng cấp liên quan đến chuyên ngành truyền thông, marketing, Pr, thương mại điện tử,...

Thành thạo, hiểu rõ, biết sử dụng các công cụ liên quan đến truyền thông marketing

Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng trao đổi trực tiếp + doanh thu+ thưởng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại

Nghỉ 4 ngày trong tháng và các ngày lễ quy định của nhà nước

Lương thưởng tết, kinh doanh, thưởng theo năng lực kết quả công việc

Được tham gia teambuilding, các hoạt động thường niên do công ty tổ chức

