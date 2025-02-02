Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
- Hồ Chí Minh: 662 Âu Cơ, P.10, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu của Công ty đối với hoạt động Marketing theo ngân sách được duyệt
Chịu trách nhiệm hoạt động truyền thông nhằm mục đích xây dựng thương hiệu và thu hút Khách Hàng
Thực hiện các ấn phẩm Marketing phục vụ cho công tác bán hàng và chăm sóc Khách Hàng
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch MKT trường học và Online Marketing
Lên kế hoạch và triển khai các sự kiện của công ty
Phối hợp với Phòng Kinh Doanh quản lý và chăm sóc Khách Hàng.
Kiểm soát và triển khai các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược Digital Marketing, các chương trình truyền thông theo định hướng công ty
Giám sát hiệu quả dịch vụ của các Agency, nhà cung cấp...
Xây dựng và báo cáo thực hiện kế hoạch theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của BTGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng làm việc nhóm
Chủ động trong công việc, khả năng giao tiếp tốt
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm, trong đó có 6 tháng – 1 năm quản lý đội nhóm
Tốt nghiệp đại học có bằng cấp liên quan đến chuyên ngành truyền thông, marketing, Pr, thương mại điện tử,...
Thành thạo, hiểu rõ, biết sử dụng các công cụ liên quan đến truyền thông marketing
Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại
Nghỉ 4 ngày trong tháng và các ngày lễ quy định của nhà nước
Lương thưởng tết, kinh doanh, thưởng theo năng lực kết quả công việc
Được tham gia teambuilding, các hoạt động thường niên do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
