Tuyển Trưởng nhóm Marketing D\'ART CHOCOLATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

D\'ART CHOCOLATE
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
D\'ART CHOCOLATE

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại D\'ART CHOCOLATE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông của thương hiệu (Website, Facebook, Instagram, Tiktok...)
Thực hiện các chương trình khuyến mại của thương hiệu bao gồm các công việc liên quan đến chương trình: ý tưởng thiết kế, vật phẩm Marketing, ngân sách, điều phối thực hiện, giám sát, báo cáo hiệu quả
Thực thi kế hoạch Marketing cho từng chiến dịch
Làm proposal/ báo giá cho các khách hàng b2b
Lên ý tưởng cho những hoạt động marketing
Phối hợp team thiết kế để sản xuất nội dung
Hỗ trợ xây dựng website công ty
Tham gia phối hợp các sự kiện phục vụ cho việc truyền thông thương hiệu và bán hàng
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông, PR, báo chí, sự kiện
Tuổi 27 - 35
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng chịu áp lực
Kỹ năng xử lý vấn đề
Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc
Tiếng anh giao tiếp
Năng động, chịu khó học hỏi, tự sáng tạo và cởi mở

Tại D\'ART CHOCOLATE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHXH theo luật định.
Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.
Du lịch cùng công ty....
Được đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại D\'ART CHOCOLATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

D\'ART CHOCOLATE

D\'ART CHOCOLATE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27-29 Song Hành, phường 10, Quận 6

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

