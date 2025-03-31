Tuyển Trưởng nhóm Marketing D\'ART CHOCOLATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 55/4 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông của thương hiệu (Website, Facebook, Instagram, Tiktok...)

Thực hiện các chương trình khuyến mại của thương hiệu bao gồm các công việc liên quan đến chương trình: ý tưởng thiết kế, vật phẩm Marketing, ngân sách, điều phối thực hiện, giám sát, báo cáo hiệu quả

Thực thi kế hoạch Marketing cho từng chiến dịch

Làm proposal/ báo giá cho các khách hàng b2b

Lên ý tưởng cho những hoạt động marketing

Phối hợp team thiết kế để sản xuất nội dung

Hỗ trợ xây dựng website công ty

Tham gia phối hợp các sự kiện phục vụ cho việc truyền thông thương hiệu và bán hàng

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông, PR, báo chí, sự kiện

Tuổi 27 - 35

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng chịu áp lực

Kỹ năng xử lý vấn đề

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc

Tiếng anh giao tiếp

Năng động, chịu khó học hỏi, tự sáng tạo và cởi mở

Tại D\'ART CHOCOLATE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độ BHXH theo luật định.

Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định của nhà nước.

Du lịch cùng công ty....

Được đào tạo nâng cao trình độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại D\'ART CHOCOLATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin