Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Pro Cuộc Sống Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty TNHH Dược Phẩm Pro Cuộc Sống Xanh
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Pro Cuộc Sống Xanh

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Pro Cuộc Sống Xanh

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tham mưu cho Ban GĐ xây dựng chiến lược marketing và các chiến dịch tổng thể dài hạn, ngắn hạn nhằm:
+ Củng cố và xây dựng thương hiệu Pro Green Life và các thương hiệu nhãn hiệu của PGL.
+ Hoạch định, triển khai và kiểm soát, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing.
+ Xây dựng, triển khai, giám sát hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh marketing offline, online (Facebook ads, Google Ads, YouTube, Tiktok, Zalo, ...) phù hợp với kế hoạch Marketing của công ty.
- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Social Media, Affiliate Marketing...).
- Sáng tạo, tối ưu hóa quảng cáo, tìm kiếm, tập hợp Danh sách khách hàng tiềm năng.
- Cập nhật và nắm vững các xu hướng, công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Marketing để ứng dụng hiệu quả vào công việc
- Thực hiện các công việc yêu cầu của cấp trên.
*Ứng viên có thể đi làm sau Tết

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Pro Cuộc Sống Xanh

Công Ty TNHH Dược Phẩm Pro Cuộc Sống Xanh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

