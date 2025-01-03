Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Pro Cuộc Sống Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

- Tham mưu cho Ban GĐ xây dựng chiến lược marketing và các chiến dịch tổng thể dài hạn, ngắn hạn nhằm:

+ Củng cố và xây dựng thương hiệu Pro Green Life và các thương hiệu nhãn hiệu của PGL.

+ Hoạch định, triển khai và kiểm soát, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing.

+ Xây dựng, triển khai, giám sát hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh marketing offline, online (Facebook ads, Google Ads, YouTube, Tiktok, Zalo, ...) phù hợp với kế hoạch Marketing của công ty.

- Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Social Media, Affiliate Marketing...).

- Sáng tạo, tối ưu hóa quảng cáo, tìm kiếm, tập hợp Danh sách khách hàng tiềm năng.

- Cập nhật và nắm vững các xu hướng, công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Marketing để ứng dụng hiệu quả vào công việc

- Thực hiện các công việc yêu cầu của cấp trên.

*Ứng viên có thể đi làm sau Tết