Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai, tối ưu chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng, tối ưu chi phí marketing.

- Xây dựng team, training đội ngũ nhân viên, phân công công việc, theo dõi tiến độ, đánh giá nhân viên team.

- Phối hợp với phòng kinh doanh để tăng hiệu quả công việc cũng như định hướng phát triển.

- Đề xuất phương án làm việc hợp lý cho ban giám đốc.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ, đánh giá công việc, báo cáo công việc theo yêu cầu.

- Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Sản phẩm dinh dưỡng cho Mẹ và Bé. Thị trường Việt Nam

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, sinh năm 199x - 2001. Đã có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 1 năm.

- Có kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy và gắn kết đội nhóm

- Photoshop, edit video, lên camp, đọc và theo dõi các chỉ số trong marketing

- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm và làm việc độc lập

- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 12.000.000đ, không áp KPI. Nhận 100% lương từ tháng đầu.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Manager

- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ theo quy định

- Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Được vui chơi tham gia các hoạt động hàng tháng, hàng quý cùng công ty.

- Được học hỏi, lĩnh hội những kiến thức chuyên sâu, thử sức trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thử thách và nâng cao trình độ của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Levitrue Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.