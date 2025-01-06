Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 31

- 32 Lô 2 Khu Đô Thị Yên Hòa (ngõ 2 Trần Kim Xuyến ...), Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Mô tả công việc
- Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường.
- Lên kế hoạch và điều phối thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing của Công ty.
- Phối hợp thực hiện các chiến dịch content, tổ chức các sự kiện, chương trình giúp tăng độ nhận
diện thương hiệu trong khu vực
- Tìm kiếm các đối tác về mặt truyền thông
- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, Marketing
- Quản lý số lượng, chất lượng data từ báo cáo của các bộ phận liên quan
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên trong team. Đào tạo cho thành viên mới
- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các ngành có liên quan Sales, Marketing, Quản trị kinh doanh, Sự kiện...
- Kinh nghiệm 2 - 4 năm marketing, ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.- Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược Marketing (branding, sản phẩm, phân phối,...)
- Khả năng lập kế hoạch, thực thi, giám sát chương trình Marketing.
- Kiến thức tốt về Marketing, truyền thông, thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm (lead team từ 3-5 bạn)
- Năng động, thích thách thức, sẵn sàng với cường độ công việc cao.
- Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế lớn

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 18 - 25 triệu/tháng (Lương, thưởng KPIs, phụ cấp ...), thu nhập từ 25-30 triệu/tháng;
- Thưởng tháng, quý, năm và các ngày Lễ Tết theo quy định của Công ty;
- Được học tiếng Anh miễn phí, đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Đóng BHXH sau thời gian thử việc và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý;
- Du lịch hàng năm cùng Công ty, tham gia teambuilding, các hoạt động ngoại khóa cùng IMAP;
- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 14 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

