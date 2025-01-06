Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 31 - 32 Lô 2 Khu Đô Thị Yên Hòa (ngõ 2 Trần Kim Xuyến ...), Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô tả công việc

- Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường.

- Lên kế hoạch và điều phối thực hiện các hoạt động truyền thông, marketing của Công ty.

- Phối hợp thực hiện các chiến dịch content, tổ chức các sự kiện, chương trình giúp tăng độ nhận

diện thương hiệu trong khu vực

- Tìm kiếm các đối tác về mặt truyền thông

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông, Marketing

- Quản lý số lượng, chất lượng data từ báo cáo của các bộ phận liên quan

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên trong team. Đào tạo cho thành viên mới

- Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Tốt nghiệp Đại học các ngành có liên quan Sales, Marketing, Quản trị kinh doanh, Sự kiện...

- Kinh nghiệm 2 - 4 năm marketing, ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.- Có kinh nghiệm xây dựng chiến lược Marketing (branding, sản phẩm, phân phối,...)

- Khả năng lập kế hoạch, thực thi, giám sát chương trình Marketing.

- Kiến thức tốt về Marketing, truyền thông, thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm (lead team từ 3-5 bạn)

- Năng động, thích thách thức, sẵn sàng với cường độ công việc cao.

- Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế lớn

- Lương cứng từ 18 - 25 triệu/tháng (Lương, thưởng KPIs, phụ cấp ...), thu nhập từ 25-30 triệu/tháng;

- Thưởng tháng, quý, năm và các ngày Lễ Tết theo quy định của Công ty;

- Được học tiếng Anh miễn phí, đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm;

- Đóng BHXH sau thời gian thử việc và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý;

- Du lịch hàng năm cùng Công ty, tham gia teambuilding, các hoạt động ngoại khóa cùng IMAP;

- Các chế độ khác: Theo Luật Lao động, theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của công ty;

