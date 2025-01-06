Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Trưởng nhóm Marketing Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH

- BHYT

- BHTN, phép năm, thưởng Lễ

- Tết, thưởng hoàn thành công việc xuất sắc trong tháng, sinh nhật, hiếu

- hỷ... Có nhiều cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, văn minh, chuyên nghiệp Được hưởng các dịch vụ y tế, khám sức khỏe, mua sản phẩm tại Công ty với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên theo quy định của công ty., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phát triển chiến lược Marketing hỗ trợ kênh đại lý B2B
- Định vị, phát triển thương hiệu và dịch vụ doanh nghiệp
- Tìm kiếm database khách hàng đại lý mới
- Phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường
- Thiết kế chương trình khuyến mãi và ưu đãi
- Lên kế hoạch Marketing sự kiện dự kiến trong năm
- Xây dựng nội dung và phát triển website, sàn thương mại điện tử (TMĐT) và các kênh truyền thông xã hội
- Thu thập, phân tích và ghi nhận các phản hồi của thị trường về sản phẩm/dịch vụ
- Lập kế hoạch hoạt động marketing chi tiết hàng tuần/tháng/quý
- Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân sự phòng Marketing

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum, ...
Hiểu biết về nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, Instagram,Tiktok,... đặc biệt là hoạt động kinh doanh.
Có khả năng đọc hiểu được tài liệu Tiếng Anh

Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 444 Hoàng Hoa Thám- Tây Hồ- HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

