Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn 21, TTTM LeParc, Gamuda City, Yên Sở,, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

tin về sản phẩm, đối thủ, dự báo thị trường ...để đưa ra các chương trình marketing phù hợp.

Lập kế hoạch và triển khai chi tiết cho tháng, quý và plan hàng tuần

Quản lý team marketing, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất để đạt hiệu quả công việc tối ưu nhất.

Mạnh dạn đề xuất các ý tưởng hoặc định hướng áp dụng những công cụ/ giải pháp Digital Marketing mới phù hợp với định hướng chung của công ty.

Kiểm soát nội dung, chi phí các chiến dịch quảng cáo của cá nhân và từng thành viên trong nhóm.

Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.

Tìm hiểu, cập nhật và test các công cụ, phương án marketing mới.

Đánh giá hiệu quả, năng lực của đội ngũ nhân sự trong nhóm, phát triển nhóm hướng tới target chung của toàn công ty.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Content MKT, Digital MKT

Kinh nghiệm quản lý nhóm 3-5 người

Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh giá tiến độ chiến dịch.

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Thích tìm tòi, sáng tạo và tự tay phát triển những cái mới

Chịu được áp lực cao trong công việc, cẩn thận, tỉ mỉ

Có tư duy làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: Deal theo năng lực và mong muốn + Thưởng % + PC

Đi du lịch, team building 1 lần/năm.

Môi trường trẻ năng động, hiện đại.

Được đào tạo, bồi dưỡng & phát triển nghề nghiệp

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO

