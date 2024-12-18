Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI

Mức lương
12 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

Xây dựng và thực hiện chiến lược tiếp thị đa kênh, quản lý các chiến dịch quảng cáo trực tuyến.
Xây dựng chiến lược tiếp thị toàn diện, tập trung chủ yếu vào Tiếp thị Kỹ thuật số từ Xây dựng Thương hiệu đến Tiếp thị Hiệu suất.
Lập kế hoạch marketing theo năm, quý hoặc chiến dịch.
Quản lý nhóm Marketing (Chiến dịch, Nội dung, Quảng cáo, SEO, Thiết kế) để triển khai hiệu quả các kế hoạch đề ra.
Báo cáo kết quả cho cấp quản lý trực tiếp.
Xây dựng kế hoạch tổng thể cho sự kiện bao gồm đề xuất, danh sách nhiệm vụ và ngân sách.
Quản lý trong phạm vi ngân sách sự kiện đã được phê duyệt và thương lượng giá trị tốt nhất cho tất cả các sự kiện, từ khu vực đến toàn cầu và cung cấp bản tóm tắt sau sự kiện.

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm kinh nghiệm trở lên các ngành nghề liên quan, đã từng làm việc trong môi trường đa quốc gia.
Ứng viên: nữ có độ tuổi từ 22-35 tuổi.
Bằng cấp từ CĐ, ĐH về Kinh doanh, Tiếp thị, Truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.
Giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng viết đọc tốt.
Biết tiếng Nhật là một lợi thế.
Có khả năng quản lý dự án hiệu quả, đảm bảo tiến độ đúng tiến độ.
Có óc sáng tạo, tư duy nhạy bén, bắt trend xu hướng.
Khả năng hợp tác, làm việc theo team, đội nhóm.
Có kinh nghiệm làm việc về Bán hàng, Quản lý sản phẩm và Tiếp thị truyền thông.
Ứng viên có thể đi công tác Mỹ và Nhật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12- 22 triệu/tháng + thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
Nghỉ hè hàng năm: theo chính sách của công ty.
Ngoài mức lương trên ở Việt Nam, có hỗ trợ công tác phí khi đi công tác.
Review lương: 1 năm 1 lần
Môi trường làm việc quốc tế, năng động, thân thiện.
Nghỉ phép hàng năm, điều kiện làm việc theo luật lao động Việt Nam.
Các khoản phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, phụ cấp đi làm tại chỗ, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP SAO MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Lucky Building, 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

