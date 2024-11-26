Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14

- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Team phụ trách
Đưa ra ý tưởng và định hướng mục tiêu công việc cho nhân sự trong team
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator , Adobe Premier, ....
Sáng tạo về mặt Concept, thiết kế Key Visual cho các chương trình, chiến dịch quảng cáo
Thiết kế hình ảnh truyền thông phục vụ cho hoạt động digital marketing, thiết kế các ấn phẩm quảng cáo theo kế hoạch social định kỳ.
Thiết kế các ấn phẩm in ấn như catalogue, leaflet, brochure, POSM...
Sáng tạo, nắm bắt trend, xu hướng nhanh

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc.
Có tư duy về màu sắc, bố cục và có sự tinh tế.
Sáng tạo, nhanh nhẹn, chịu khó, có khiếu thẩm mỹ tốt, khả năng trình bày ý tưởng và nắm bắt nhanh yêu cầu.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và khả năng giải quyết vấn đề.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm thiết kế cho các Spa/ Mỹ Phẩm, làm đẹp.

Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17.000.000 – 25.000.000 VNĐ
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14-16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

