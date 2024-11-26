Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
- Hồ Chí Minh: 14
- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Team phụ trách
Đưa ra ý tưởng và định hướng mục tiêu công việc cho nhân sự trong team
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator , Adobe Premier, ....
Sáng tạo về mặt Concept, thiết kế Key Visual cho các chương trình, chiến dịch quảng cáo
Thiết kế hình ảnh truyền thông phục vụ cho hoạt động digital marketing, thiết kế các ấn phẩm quảng cáo theo kế hoạch social định kỳ.
Thiết kế các ấn phẩm in ấn như catalogue, leaflet, brochure, POSM...
Sáng tạo, nắm bắt trend, xu hướng nhanh
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công việc.
Có tư duy về màu sắc, bố cục và có sự tinh tế.
Sáng tạo, nhanh nhẹn, chịu khó, có khiếu thẩm mỹ tốt, khả năng trình bày ý tưởng và nắm bắt nhanh yêu cầu.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và khả năng giải quyết vấn đề.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm thiết kế cho các Spa/ Mỹ Phẩm, làm đẹp.
Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm H.Derma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
