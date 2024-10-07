Tuyển Trưởng Nhóm thu nhập 18 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Quách Văn Tuấn, P.12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Công việc Product: soạn tính năng kỹ thuật, làm đáp ứng kỹ thuật, mở cấu hình, so sánh sản phẩm, đặt hàng theo cấu hình hợp đồng, lên phương án tính giá sản phẩm, quản lý thị trường hãng phân phối, họp và định hướng dự án cùng hãng phân phối, hỗ trợ marketing về bài viết digital marketing, tài liệu giải pháp sản phẩm,... Công việc App: training sản phẩm cho nhân viên công ty và khách hàng, demo và thuyết trình sản phẩm, tiếp cận bác sĩ KOL hỗ trợ dự án, tham gia tổ chức hội nghị hội thảo chuyên đề sản phẩm, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm lâm sàng phân phối. Công việc quản lý: quản lý công việc trong team, đề xuất và thực thi chiến lược giải pháp sản phẩm, chiến lược bán hàng stock kho, chiến lược để đạt doanh số hãng đặt ra, báo cáo và lập kế hoạch công việc, họp sale funnel cùng team kinh doanh, thúc đẩy sale mở rộng thị trưởng và hỗ trợ chiến lược để tăng khả năng thắng dự án.

Công việc Product: soạn tính năng kỹ thuật, làm đáp ứng kỹ thuật, mở cấu hình, so sánh sản phẩm, đặt hàng theo cấu hình hợp đồng, lên phương án tính giá sản phẩm, quản lý thị trường hãng phân phối, họp và định hướng dự án cùng hãng phân phối, hỗ trợ marketing về bài viết digital marketing, tài liệu giải pháp sản phẩm,...

Công việc Product:

Công việc App: training sản phẩm cho nhân viên công ty và khách hàng, demo và thuyết trình sản phẩm, tiếp cận bác sĩ KOL hỗ trợ dự án, tham gia tổ chức hội nghị hội thảo chuyên đề sản phẩm, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm lâm sàng phân phối.

Công việc App:

Công việc quản lý: quản lý công việc trong team, đề xuất và thực thi chiến lược giải pháp sản phẩm, chiến lược bán hàng stock kho, chiến lược để đạt doanh số hãng đặt ra, báo cáo và lập kế hoạch công việc, họp sale funnel cùng team kinh doanh, thúc đẩy sale mở rộng thị trưởng và hỗ trợ chiến lược để tăng khả năng thắng dự án.

Công việc quản lý:

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trong mảng thiết bị y tế 3-5 năm. Trong đó có 2 năm vị trí Team Leader (ưu tiên mê, thở, monitor,...). Ưu tiên nhân sự có chuyên môn về các mảng lâm sàng như: máy thở, máy gây mê, bàn mổ, đèn mổ, máy điện tim, điện tim gắng sức, holter huyết áp, holter điện tim, máy cắt đốt, thiết bị sơ sinh, truyền dịch, bơm tiêm điện,... Có biết đến sản phẩm của Draeger, GE, Philips, Maquet và các đối thủ cùng phân khúc. Tốt nghiệp ngành: Kỹ thuật y sinh, Vật lý y sinh,...các chuyên ngành liên quan khác. Sẵn sàng đi công tác tỉnh (nếu có) Tiếng Anh: Tối thiểu cần tiếng anh đọc, viết. Nếu có tiếng anh giao tiếp nghe nói để tiếp hãng nước ngoài thì quá tốt.

Kinh nghiệm trong mảng thiết bị y tế 3-5 năm. Trong đó có 2 năm vị trí Team Leader (ưu tiên mê, thở, monitor,...).

Ưu tiên nhân sự có chuyên môn về các mảng lâm sàng như: máy thở, máy gây mê, bàn mổ, đèn mổ, máy điện tim, điện tim gắng sức, holter huyết áp, holter điện tim, máy cắt đốt, thiết bị sơ sinh, truyền dịch, bơm tiêm điện,...

Có biết đến sản phẩm của Draeger, GE, Philips, Maquet và các đối thủ cùng phân khúc.

Tốt nghiệp ngành: Kỹ thuật y sinh, Vật lý y sinh,...các chuyên ngành liên quan khác.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh (nếu có)

Tiếng Anh: Tối thiểu cần tiếng anh đọc, viết. Nếu có tiếng anh giao tiếp nghe nói để tiếp hãng nước ngoài thì quá tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty đóng Bảo hiểm xã hội 100%. Lương thưởng tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm. Các khoản phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết.... Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm. Cơ hội đào tạo sản phẩm trực tiếp từ Hãng.

Công ty đóng Bảo hiểm xã hội 100%.

Lương thưởng tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh, 12 ngày phép năm.

Các khoản phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, ngày Lễ Tết....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Du lịch, nghỉ mát: 01 lần/năm.

Cơ hội đào tạo sản phẩm trực tiếp từ Hãng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin