Tuyển Trưởng Nhóm Truyền Thông thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO
- Hà Nội: TT5A
- 46, khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên, Quận Long biên, Tp Hà Nội, Long Biên
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu theo chiến lược và định hướng của công ty nhằm thúc đẩy nhận diện và định vị thương hiệu
Tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông giúp nhấn mạnh sự khác biệt của thương hiệu và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.
Lên kế hoạch và định hướng sản xuất các nội dung truyền thông thương hiệu như: content, video, POSM,...
Quản lý, kiểm soát tài liệu liệu thương hiệu/hình ảnh/thiết kế cho mọi chương trình, hoạt động truyền thông, đảm bảo quy chuẩn nhận diện thương hiệu.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, cơ quan truyền thông, các nhà cung ứng dịch vụ có liên quan và phục vụ cho hoạt động Marketing - Branding của Công ty
Xây dựng đội ngũ nhân sự trong nhóm truyền thông thương hiệu. Đào tạo, hỗ trợ nhân viên phát triển và phát huy tối đa giá trị.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 25 - 34 tuổi.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Từng quản lý team tối thiểu 3 người
Có kinh nghiệm marketing/ truyền thổng mảng B2B
Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt
Kỹ năng quản lý dự án và quản lý thời gian tốt
Cẩn thận, có trách nhiệm và tiêu chuẩn cao với các sản phẩm mình làm ra.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 15,000,000 - 20,000,000
Được chủ động thử nghiệm, hiện thực hóa nhiều ý tưởng truyền thông miễn là tiềm năng.
Được ký hơp đồng chính thức và đóng BHXH ngay sau khi ký hợp đồng chính thức.
Được hưởng đẩy đủ chính sách đãi ngộ theo quy định của Công ty (chế độ khen thưởng, nghỉ phép, du lịch hàng năm, lương tháng thứ 13, chế độ ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật...).
Có cơ hội được tiếp xúc, tạo mối quan hệ với những đơn vị lớn đầu ngành.
Được đào tạo về chuyên môn và kĩ năng mềm định kỳ hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
