Tuyển Trưởng Nhóm Truyền Thông thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT5A - 46, khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên, Quận Long biên, Tp Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu theo chiến lược và định hướng của công ty nhằm thúc đẩy nhận diện và định vị thương hiệu Tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông giúp nhấn mạnh sự khác biệt của thương hiệu và hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Lên kế hoạch và định hướng sản xuất các nội dung truyền thông thương hiệu như: content, video, POSM,... Quản lý, kiểm soát tài liệu liệu thương hiệu/hình ảnh/thiết kế cho mọi chương trình, hoạt động truyền thông, đảm bảo quy chuẩn nhận diện thương hiệu. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các đối tác, cơ quan truyền thông, các nhà cung ứng dịch vụ có liên quan và phục vụ cho hoạt động Marketing - Branding của Công ty Xây dựng đội ngũ nhân sự trong nhóm truyền thông thương hiệu. Đào tạo, hỗ trợ nhân viên phát triển và phát huy tối đa giá trị.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25 - 34 tuổi. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Từng quản lý team tối thiểu 3 người Có kinh nghiệm marketing/ truyền thổng mảng B2B Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt Kỹ năng quản lý dự án và quản lý thời gian tốt Cẩn thận, có trách nhiệm và tiêu chuẩn cao với các sản phẩm mình làm ra.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15,000,000 - 20,000,000 Được chủ động thử nghiệm, hiện thực hóa nhiều ý tưởng truyền thông miễn là tiềm năng. Được ký hơp đồng chính thức và đóng BHXH ngay sau khi ký hợp đồng chính thức. Được hưởng đẩy đủ chính sách đãi ngộ theo quy định của Công ty (chế độ khen thưởng, nghỉ phép, du lịch hàng năm, lương tháng thứ 13, chế độ ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật...). Có cơ hội được tiếp xúc, tạo mối quan hệ với những đơn vị lớn đầu ngành. Được đào tạo về chuyên môn và kĩ năng mềm định kỳ hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO

