Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần Đông Tây Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 192 Trần Não, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng hàng năm và theo yêu cầu của từng phòng ban phụ trách..

- Tham mưu cho Ban lãnh đạo về chiến lược xây dựng, quảng bá thương hiệu nhân sự và thu hút nhân tài cho Công ty; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng, quảng bá thương hiệu nhân sự và thu hút nhân tài

- Quản lí team và phân công, sắp xếp công việc cho nhân viên trong team

- Tiếp nhận đề xuất tuyển dụng, kiểm soát định biên và triển khai các công việc cho Team.

- Theo dõi ngân sách và phân bổ chi phí cho các kênh tuyển dụng theo ngân sách được duyệt.

- Khảo sát, tìm hiểu và đánh giá thị trường tuyển dụng nhằm đưa ra các chương trình tuyển dụng phù hợp nhất.

- Triển khai và giám sát công tác tuyển dụng bao gồm soạn thông tin đăng tuyển, lữa chọn kênh tuyển dụng, phối hợp sàng lọc, liên lạc với ứng viên và trực tiếp phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

- Kiểm soát quá trình tuyển dụng, tham mưu và hỗ trợ cho các cấp quản lý về thông tin, tư vấn, điều phối, lựa chọn và tiếp nhận nhân sự phù hợp.

- Phối hợp xây dựng và đề xuất các chính sách để tuyển dụng và giữ chân người lao động.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên viên, nhân viên tuyển dụng kỹ năng phỏng vấn, đánh giá ứng viên

- Thực hiện báo cáo chuyên môn và các công tác khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, trong đó có 2 năm ở vị trí Trưởng Nhóm tại các công ty Bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm

- Kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng Online và Offline

- Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, và quản lý thời gian tốt.

- Hiểu biết sâu rộng về thị trường lao động và các xu hướng tuyển dụng mới.

- Thành thạo các công cụ và phần mềm hỗ trợ tuyển dụng.

Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực, được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn Chế độ phúc lợi: BHXH, lương tháng 13, thưởng Lễ/Tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh, teambuilding hàng năm và các sự kiện nội bộ khác. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Làm việc trong môi trường năng động. Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đông Tây Land

