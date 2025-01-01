Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY

Business Analyst

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 115B, Khu Công nghệ phần mềm, Linh Trung, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Học về nghiệp vụ và quy trình của phần mềm ALOBO.
Tham gia phát triển hệ thống phần mềm ALOBO.
Theo dõi/giám sát tiến độ của project theo mô hình Agile.
Hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ, chi tiết hoá các yêu cầu và mô hình hoá vào việc xây dựng các giải pháp phần mềm,
Đề xuất giải pháp và chuyển thành tài liệu phân tích thiết kế.
Phân tích các yêu cầu của khách hàng/PO để triển khai cho đội Dev
Thiết kế mockup, dựng wireframe...xây dựng tài liệu chuẩn cho dev và test hiểu rõ.
Phối hợp với Team test để test các chức năng của đội Dev và bàn giao cho khách hàng.
Kiểm tra các chức năng khác bị lỗi (nếu có) trên LIVE
Thực hiện các công việc khác liên quan tới BA theo sự sắp xếp của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin và các chuyên ngành liên quan.
Đã có ít nhất 2 năm làm với dự án thực tế với công ty ở vị trí full time . Ưu tiên ứng viên có nhiều kinh nghiệm theo dõi/giám sát tiến độ của dự án / quản lý dự án.
Hiểu biết sâu về mô hình Agile/SCRUM và thành thạo JIRA.
Tư duy sáng tạo, logic, chủ động. Có khả năng chịu áp lực tốt
Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin.
Có khả năng viết tài liệu, giao tiếp tốt, trình bày vấn đề tốt để làm việc với khách hàng.
Sử dụng thành thạo UML, và các chuẩn phân tích, thiết kế quy trình, phần mềm
Hiểu biết sâu về quy trình sản xuất phần mềm, quy trình lấy yêu cầu và quy trình phân tích, thiết kế, triển khai phần mềm
Có kinh nghiệm về sử dụng các tool hỗ trợ cho việc xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu và prototype, thiết kế giao diện.
Có nắm vững ít nhất một ngôn ngữ lập trình. (Không cần code)
Trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo KPI hàng tháng.
Lương tháng 13.
Thưởng cuối năm cho nhân viên xuất sắc. (Vàng hoặc tiền mặt).
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước ban hành.
BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi.
Được phát triển hết kỹ năng của mình đang có và khơi gợi, tạo điều kiện để phát triển các kỹ năng khác.
Tham gia chơi thể thao với công ty hàng tuần
Cơ hội thể hiện bản thân, làm chủ công việc và thăng tiến thẳng lên Leader sau thời gian ngắn.
Đánh giá & xét tăng lương 6 tháng / lần.
Du lịch, nghỉ mát hàng năm. Kỷ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, ... và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOCUMENT EASY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phong I.115B, Nhà A, Khu Công nghệ phần mềm, Đường nội bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chi Minh, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

