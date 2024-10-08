Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101 Bưng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Cụ thể, trưởng phòng dịch vụ khách hàng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau:

Hàng này tổ chức, ghi nhận các đơn hàng đặt hàng, làm việc với khách hàng xác nhận tình trạng đơn hàng. Điều chỉnh đơn hàng về thông số, kích thước và giá cả sau khi làm việc và tư vấn hợp lý với nhu cầu khách hàng Điều hành, giám sát thúc đẩy team DVKH (10 nhân sự) nhằm đảm bảo đơn hàng chính xác về số lượng, giá cả, dịch vụ Làm việc với bộ phận kho, kế toán, xử lý đơn hàng để tiến hành giao sản phẩm đến địa chỉ khách hàng yêu cầu Theo dõi hành trình đơn hàng bằng cách làm việc với các bên liên quan như giao nhận, thanh toán và hoàn thành đơn hàng Phối hợp với bộ phận liên quan, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan sau bán hàng như bảo hành, lắp đặt, đổi trả và thanh toán... Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng năng tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại. Tổ chức và xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán... Phối hợp với TP marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty. Tổ chức thực hiện các cuộc thăm hỏi khách hàng. Lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc. Quản lý các kênh thông tin giúp khách hàng tiếp cận với dịch vụ / sản phẩm và nắm bắt chính sách đối với dịch vụ / sản phẩm đó một cách tốt nhất Xây dựng chính sách / cập nhật chính sách cho các sản phẩm mới / sản phẩm được cải tiến và đưa lên các kênh thông tin hiện có của doanh nghiệp Và một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

Hàng này tổ chức, ghi nhận các đơn hàng đặt hàng, làm việc với khách hàng xác nhận tình trạng đơn hàng. Điều chỉnh đơn hàng về thông số, kích thước và giá cả sau khi làm việc và tư vấn hợp lý với nhu cầu khách hàng

Điều hành, giám sát thúc đẩy team DVKH (10 nhân sự) nhằm đảm bảo đơn hàng chính xác về số lượng, giá cả, dịch vụ

Làm việc với bộ phận kho, kế toán, xử lý đơn hàng để tiến hành giao sản phẩm đến địa chỉ khách hàng yêu cầu

Theo dõi hành trình đơn hàng bằng cách làm việc với các bên liên quan như giao nhận, thanh toán và hoàn thành đơn hàng

Phối hợp với bộ phận liên quan, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan sau bán hàng như bảo hành, lắp đặt, đổi trả và thanh toán...

Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng năng tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại.

Tổ chức và xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán...

Phối hợp với TP marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty.

Tổ chức thực hiện các cuộc thăm hỏi khách hàng. Lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.

Quản lý các kênh thông tin giúp khách hàng tiếp cận với dịch vụ / sản phẩm và nắm bắt chính sách đối với dịch vụ / sản phẩm đó một cách tốt nhất

Xây dựng chính sách / cập nhật chính sách cho các sản phẩm mới / sản phẩm được cải tiến và đưa lên các kênh thông tin hiện có của doanh nghiệp

Và một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 25-35 tuổi Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh,... Yêu thích công việc liên quan đến nội thất, trang trí và nhà đẹp Ưu tiên có kiến thức về thương mại điện tử và đã trải qua các sàn thương mại điện tử Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý. Ưu tiên đã từng điều hành đội nhóm dịch vụ khách hàng, bán hàng nội thất và phụ kiện nội thất

Tuổi: 25-35 tuổi

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh,...

Yêu thích công việc liên quan đến nội thất, trang trí và nhà đẹp

Ưu tiên có kiến thức về thương mại điện tử và đã trải qua các sàn thương mại điện tử

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý. Ưu tiên đã từng điều hành đội nhóm dịch vụ khách hàng, bán hàng nội thất và phụ kiện nội thất

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng +Thâm niên + thưởng kết quả kinh doanh + Chương trình chia sẻ lợi nhuận năm Lương cứng: 14-16 triệu Thưởng theo hiệu quả công việc bao gồm: Thưởng nóng, Thưởng Quý và Năm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng được hưởng chính sách hoa hồng từ doanh số team quản lý xử lý đơn hàng Du lịch năm và team building hàng tháng Được chủ động và thực quyền điều hành đội nhóm Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Thu nhập = Lương cứng +Thâm niên + thưởng kết quả kinh doanh + Chương trình chia sẻ lợi nhuận năm

Lương cứng: 14-16 triệu

Thưởng theo hiệu quả công việc bao gồm: Thưởng nóng, Thưởng Quý và Năm

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng được hưởng chính sách hoa hồng từ doanh số team quản lý xử lý đơn hàng

Du lịch năm và team building hàng tháng

Được chủ động và thực quyền điều hành đội nhóm

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin