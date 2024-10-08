Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 101 Bưng Ông Thoàn, P.Phú Hữu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Cụ thể, trưởng phòng dịch vụ khách hàng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau:
Cụ thể, trưởng phòng dịch vụ khách hàng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau:
Hàng này tổ chức, ghi nhận các đơn hàng đặt hàng, làm việc với khách hàng xác nhận tình trạng đơn hàng. Điều chỉnh đơn hàng về thông số, kích thước và giá cả sau khi làm việc và tư vấn hợp lý với nhu cầu khách hàng
Điều hành, giám sát thúc đẩy team DVKH (10 nhân sự) nhằm đảm bảo đơn hàng chính xác về số lượng, giá cả, dịch vụ
Làm việc với bộ phận kho, kế toán, xử lý đơn hàng để tiến hành giao sản phẩm đến địa chỉ khách hàng yêu cầu
Theo dõi hành trình đơn hàng bằng cách làm việc với các bên liên quan như giao nhận, thanh toán và hoàn thành đơn hàng
Phối hợp với bộ phận liên quan, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan sau bán hàng như bảo hành, lắp đặt, đổi trả và thanh toán...
Tổ chức ghi nhận, tổng hợp ý kiến khiếu nại của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa và theo dõi quá trình thực hiện. Hàng năng tổng kết hoạt động khiếu nại của khách hàng, phân tích chỉ số khiếu nại.
Tổ chức và xây dựng các kênh thông tin để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản phẩm, giá cả , phương thức thanh toán...
Phối hợp với TP marketing thực hiện các chương trình quảng cáo khuyến mãi theo yêu cầu của công ty.
Tổ chức thực hiện các cuộc thăm hỏi khách hàng. Lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc.
Quản lý các kênh thông tin giúp khách hàng tiếp cận với dịch vụ / sản phẩm và nắm bắt chính sách đối với dịch vụ / sản phẩm đó một cách tốt nhất
Xây dựng chính sách / cập nhật chính sách cho các sản phẩm mới / sản phẩm được cải tiến và đưa lên các kênh thông tin hiện có của doanh nghiệp
Và một số công việc khác theo sự phân công của Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: 25-35 tuổi
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh,...
Yêu thích công việc liên quan đến nội thất, trang trí và nhà đẹp
Ưu tiên có kiến thức về thương mại điện tử và đã trải qua các sàn thương mại điện tử
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý. Ưu tiên đã từng điều hành đội nhóm dịch vụ khách hàng, bán hàng nội thất và phụ kiện nội thất
Tuổi: 25-35 tuổi
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh,...
Yêu thích công việc liên quan đến nội thất, trang trí và nhà đẹp
Ưu tiên có kiến thức về thương mại điện tử và đã trải qua các sàn thương mại điện tử
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý. Ưu tiên đã từng điều hành đội nhóm dịch vụ khách hàng, bán hàng nội thất và phụ kiện nội thất
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng +Thâm niên + thưởng kết quả kinh doanh + Chương trình chia sẻ lợi nhuận năm
Lương cứng: 14-16 triệu
Thưởng theo hiệu quả công việc bao gồm: Thưởng nóng, Thưởng Quý và Năm
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng được hưởng chính sách hoa hồng từ doanh số team quản lý xử lý đơn hàng
Du lịch năm và team building hàng tháng
Được chủ động và thực quyền điều hành đội nhóm
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Thu nhập = Lương cứng +Thâm niên + thưởng kết quả kinh doanh + Chương trình chia sẻ lợi nhuận năm
Lương cứng: 14-16 triệu
Thưởng theo hiệu quả công việc bao gồm: Thưởng nóng, Thưởng Quý và Năm
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng được hưởng chính sách hoa hồng từ doanh số team quản lý xử lý đơn hàng
Du lịch năm và team building hàng tháng
Được chủ động và thực quyền điều hành đội nhóm
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Flexhouse

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C27 Park Riverside, 101 Bưng Ông Thoàn, Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

