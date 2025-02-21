Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Để phục vụ cho việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh và khách hàng. Nay, HAIVANSHIP tuyển dụng:
- 02 Nhân viên phòng nhân sự: có kinh nghiệm trong việc quản lý hồ sơ giấy tờ nhân sự, tiền lương, bảo hiểm và các công việc văn phòng của Công ty

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc được bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung ở mức độ phiên dịch.
- Thu nhập (Lương, thưởng…): từ 15 - 30tr.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 26 Mỹ Phú 2C, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

