Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Trưởng phòng hành chính

Để phục vụ cho việc phát triển mở rộng thị trường kinh doanh và khách hàng. Nay, HAIVANSHIP tuyển dụng:

- 02 Nhân viên phòng nhân sự: có kinh nghiệm trong việc quản lý hồ sơ giấy tờ nhân sự, tiền lương, bảo hiểm và các công việc văn phòng của Công ty

- Làm việc được bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung ở mức độ phiên dịch.

