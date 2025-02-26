Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Mizuno Precision Parts Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

I. CÔNG VIỆC MUA – BÁN:

• Tìm kiếm nguồn hàng/nguồn nguyên vật liệu giá tốt, chất lượng đạt yêu cầu

• Hỗ trợ tìm kiếm đối tác uy tín, hợp tác lâu dài hiệu quả

• Đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng, đáp ứng kịp tiến độ sản xuất kinh doanh

• Tìm kiếm, xây dựng danh sách nhà cung cấp tiềm năng

• Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban trong công ty

• Lập kế hoạch mua hàng theo yêu cầu, trình cấp trên phê duyệt

• Lên đơn hàng cần mua trong tháng

• Liên hệ ký kết hợp đồng với nhà cung cấp sau khi mẫu hàng đã được phê duyệt

• Kiểm tra chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn hàng được giao so với yêu cầu

• Các công việc khác liên quan theo sắp xếp của quản lý

II. CÔNG VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU:

• Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập xuất như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.

• Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn…

• Lưu trữ hồ sơ nhập xuất theo đúng quy định của công ty.

• Liên hệ với các bên đối tác… để làm thủ tục thông quan hàng hóa.