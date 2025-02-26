Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Mizuno Precision Parts Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Mizuno Precision Parts Vietnam
- Hưng Yên: Lô D9, KCN Thăng Long II, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
I. CÔNG VIỆC MUA – BÁN:
• Tìm kiếm nguồn hàng/nguồn nguyên vật liệu giá tốt, chất lượng đạt yêu cầu
• Hỗ trợ tìm kiếm đối tác uy tín, hợp tác lâu dài hiệu quả
• Đảm bảo đủ số lượng, đạt chất lượng, đáp ứng kịp tiến độ sản xuất kinh doanh
• Tìm kiếm, xây dựng danh sách nhà cung cấp tiềm năng
• Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các phòng ban trong công ty
• Lập kế hoạch mua hàng theo yêu cầu, trình cấp trên phê duyệt
• Lên đơn hàng cần mua trong tháng
• Liên hệ ký kết hợp đồng với nhà cung cấp sau khi mẫu hàng đã được phê duyệt
• Kiểm tra chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn hàng được giao so với yêu cầu
• Các công việc khác liên quan theo sắp xếp của quản lý
II. CÔNG VIỆC XUẤT NHẬP KHẨU:
• Lập chứng từ cần thiết phục vụ công tác nhập xuất như: Hợp đồng, Invoice, Packing list.
• Kiểm tra tính phù hợp của bộ hồ sơ thông quan như: Hợp đồng, Invoice, Packing list, chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vận đơn…
• Lưu trữ hồ sơ nhập xuất theo đúng quy định của công ty.
• Liên hệ với các bên đối tác… để làm thủ tục thông quan hàng hóa.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Mizuno Precision Parts Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mizuno Precision Parts Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
