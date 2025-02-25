Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên. Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm thời trang của công ty đến khách hàng.
Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng, xử lý đơn hàng và các vấn đề phát sinh.
Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thực hiện các báo cáo bán hàng định kỳ.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.
Cập nhật thông tin về xu hướng thời trang, sản phẩm mới và đối thủ cạnh tranh.
Quản lý và sắp xếp công việc cá nhân hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về thời trang và xu hướng thị trường.
Nắm vững kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Block 5, 5BS6-8, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

