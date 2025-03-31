Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Phương Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 40 Triệu

Ngành hàng: Túi nhựa thân thiện môi trường

Địa điểm làm việc: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc

• Phát triển thị trường quốc tế: Chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng tệp khách hàng ở các thị trường tiềm năng (châu Âu, Mỹ, Nhật Bản...).

• Xử lý đơn hàng & hợp đồng: Theo dõi quy trình từ báo giá, thương lượng hợp đồng, đến chốt sales.

• Phối hợp nội bộ: Làm việc với các bộ phận sản xuất, logistics để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

• Nghiên cứu thị trường: Thu thập và phân tích thông tin xu hướng thị trường, báo cáo trực tiếp cho quản lý.

