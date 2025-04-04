Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu

Mức lương 9 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Chịu trách nhiệm về việc chỉ tiêu kinh doanh của đội nhóm theo kế hoạch và chiến lược từ Trung tâm

Chịu trách nhiệm về việc chỉ tiêu kinh doanh của đội nhóm theo kế hoạch và chiến lược từ Trung tâm

Lập kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn theo chiến lược kinh doanh

Chịu trách nhiệm về việc dẫn dắt, đào tạo, giám sát nhân viên trực tiếp quản lý hoàn thành chỉ tiêu cá nhân và tuân thủ các quy trình của công ty, các quy định liên quan công việc.

Báo cáo thường xuyên về kết quả đạt được và đề xuất phương án cải thiện khi cần.

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hỗ trợ nhân viên, làm việc với các bộ phận liên quan nhằm quản lý, xử lý các sự cố liên quan đến cơ sở vật chất kịp thời.

Tham mưu chính cho Quản lý trực tiếp về các chiến lược kinh doanh và cách thức triển khai để hoàn thành doanh số

Báo cáo tình hình công việc và kế hoạch làm việc đầy đủ và đúng hạn và thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương. Đã từng là team leader của đội ngũ (ngành giáo dục) là một lợi thế.

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

Kinh Nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale, tư vấn, bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB từ: 9.000.000 VND - 15.000.000 VND ( Bao gồm lương cơ bản + lương KPI công việc)

Lương % Hoa hồng

Có chu kì xét tăng lương định kì, theo năng lực

Hỗ trợ 100% data nóng hàng ngày từ MKT. (không cần tìm kiếm khách hàng)

Lương tăng theo năng lực và hiệu suất làm việc

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước, chế độ nghỉ phép

Du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty 1 năm 2 lần

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến…

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

