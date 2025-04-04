Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

Mức lương
9 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 9 - 50 Triệu

Chịu trách nhiệm về việc chỉ tiêu kinh doanh của đội nhóm theo kế hoạch và chiến lược từ Trung tâm
Lập kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn theo chiến lược kinh doanh
Chịu trách nhiệm về việc dẫn dắt, đào tạo, giám sát nhân viên trực tiếp quản lý hoàn thành chỉ tiêu cá nhân và tuân thủ các quy trình của công ty, các quy định liên quan công việc.
Báo cáo thường xuyên về kết quả đạt được và đề xuất phương án cải thiện khi cần.
Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hỗ trợ nhân viên, làm việc với các bộ phận liên quan nhằm quản lý, xử lý các sự cố liên quan đến cơ sở vật chất kịp thời.
Tham mưu chính cho Quản lý trực tiếp về các chiến lược kinh doanh và cách thức triển khai để hoàn thành doanh số
Báo cáo tình hình công việc và kế hoạch làm việc đầy đủ và đúng hạn và thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương. Đã từng là team leader của đội ngũ (ngành giáo dục) là một lợi thế.
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao
Kinh Nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sale, tư vấn, bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.
Tinh thần thái độ tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết, quyết liệt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB từ: 9.000.000 VND - 15.000.000 VND ( Bao gồm lương cơ bản + lương KPI công việc)
Lương % Hoa hồng
Có chu kì xét tăng lương định kì, theo năng lực
Hỗ trợ 100% data nóng hàng ngày từ MKT. (không cần tìm kiếm khách hàng)
Lương tăng theo năng lực và hiệu suất làm việc
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước, chế độ nghỉ phép
Du lịch: Du lịch hàng năm cùng công ty 1 năm 2 lần
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công ty
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, cầu tiến…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂM CHÍ TÀI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

