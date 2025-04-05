Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Lên kế hoạch kinh doanh, đề xuất các chiến lược và kế hoạch cho phòng kinh doanh du lịch.

Lên chương trình tour du lịch, xây dựng các tuyến điểm.

Giám sát , quản lý, điều hành tour du lịch.

Quản lý, hướng dẫn, đào tạo và động viên đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số của công ty.

Tham gia tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực du lịch.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, khách hàng lớn và đối tác tài trợ.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch của công ty đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Phối hợp với đội ngũ Marketing để có chiến lược và sản phẩm phù hợp.

Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thưởng lễ Tết.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, các thành viên trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến.

Tham gia các hoạt động Team Building, tổ chức sinh nhật, sự kiện, thăm ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW

