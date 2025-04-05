Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Lên kế hoạch kinh doanh, đề xuất các chiến lược và kế hoạch cho phòng kinh doanh du lịch.
Lên chương trình tour du lịch, xây dựng các tuyến điểm.
Giám sát , quản lý, điều hành tour du lịch.
Quản lý, hướng dẫn, đào tạo và động viên đội ngũ nhân viên kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số của công ty.
Tham gia tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực du lịch.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh, khách hàng lớn và đối tác tài trợ.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch của công ty đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
Phối hợp với đội ngũ Marketing để có chiến lược và sản phẩm phù hợp.
Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thưởng lễ Tết.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, các thành viên trẻ trung, thân thiện, nhiều cơ hội thể hiện bản thân và thăng tiến.
Tham gia các hoạt động Team Building, tổ chức sinh nhật, sự kiện, thăm ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GONOW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2 ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa , Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

