Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ dân phố Tràng An, Thị Trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giao dịch với khách hàng, hãng tàu, hãng vận tải;

• Làm hồ sơ xuất khẩu như Invoice/Packing/Bill/ C/O/Chứng từ thanh toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu

• Hiểu biết về hệ thống khai báo xuất khẩu của Hải Quan và xin cấp C/O

• Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu tài liệu và email giao dịch công việc.

• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

• Kỹ năng đọc hiểu văn bản pháp luật Hải quan/Bộ Công Thương.

• Kỹ năng tin học: Thành thạo word, exel.

Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

