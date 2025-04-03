Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tổ dân phố Tràng An, Thị Trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giao dịch với khách hàng, hãng tàu, hãng vận tải;
• Làm hồ sơ xuất khẩu như Invoice/Packing/Bill/ C/O/Chứng từ thanh toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu
• Hiểu biết về hệ thống khai báo xuất khẩu của Hải Quan và xin cấp C/O
• Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu tài liệu và email giao dịch công việc.
• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
• Kỹ năng đọc hiểu văn bản pháp luật Hải quan/Bộ Công Thương.
• Kỹ năng tin học: Thành thạo word, exel.

Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Chuc Son Town, Chuong My District, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

