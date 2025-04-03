Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tổ dân phố Tràng An, Thị Trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Giao dịch với khách hàng, hãng tàu, hãng vận tải;
• Làm hồ sơ xuất khẩu như Invoice/Packing/Bill/ C/O/Chứng từ thanh toán
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Hiểu biết về quy trình xuất nhập khẩu
• Hiểu biết về hệ thống khai báo xuất khẩu của Hải Quan và xin cấp C/O
• Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu tài liệu và email giao dịch công việc.
• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
• Kỹ năng đọc hiểu văn bản pháp luật Hải quan/Bộ Công Thương.
• Kỹ năng tin học: Thành thạo word, exel.
• Hiểu biết về hệ thống khai báo xuất khẩu của Hải Quan và xin cấp C/O
• Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu tài liệu và email giao dịch công việc.
• Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.
• Kỹ năng đọc hiểu văn bản pháp luật Hải quan/Bộ Công Thương.
• Kỹ năng tin học: Thành thạo word, exel.
Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI