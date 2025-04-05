Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác, Quận Thanh Xuân

Xây dựng chiến lược kinh doanh, thiết lập mục tiêu doanh số cho phòng Kinh doanh Lagumi theo tháng/quý/năm đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kinh doanh (telesale, chat page, CSKH) nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng và khả năng chốt đơn.

Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho từng nhóm, từng nhân sự trong bộ phận và giám sát tiến độ thực hiện.

Đề xuất các chính sách lương thưởng, đãi ngộ để thúc đẩy động lực và giữ chân nhân sự giỏi.

Phối hợp với Marketing, Content, Resale để Tối ưu Chỉ số Chuyển đổi (CR).

Theo dõi, phân tích dữ liệu kinh doanh để kịp thời điều chỉnh chiến lược, tối ưu hiệu suất

Xây dựng & tối ưu quy trình bán hàng để mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất & giúp đội ngũ tối ưu hiệu suất làm việc.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc liên quan

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm thực chiến về bán hàng qua điện thoại (telesales), bán hàng online (Sales Online/Chat)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, FMCG hoặc thương mại điện tử

Có khả năng build team, quản lý đội nhóm từ 4 nhân viên trở lên

Thành thạo kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh

Có khả năng giao tiếp, giọng nói chuẩn, dễ nghe, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của luật: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép, lương tháng 13,... sau khi qua thử việc.

Các chương trình teambuilding, nghỉ mát, văn hóa, văn nghệ, thể thao của công ty, thưởng tết dương, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

Được cung cấp bữa ăn miễn phí 3 ngày/ tuần đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...)

Quản lý có tâm và có tầm, đồng đội máu chiến

Cơ hội làm việc, mentor trực tiếp từ CEO của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

