Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D\'CAPITAL LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D\'CAPITAL LAND
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D\'CAPITAL LAND

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D\'CAPITAL LAND

Mức lương
15 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Netland, ngõ 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 100 Triệu

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên tư vấn
Cùng đội nhóm lên kế hoạch bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh thu được giao.
Hỗ trợ bán hàng, tiếp khách, chốt deal....
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bất động sản
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đặt cọc, ký hợp đồng
Hỗ trợ nhân viên trong việc đàm phán, thương lượng, chốt các giao dịch với khách hàng trong trường hợp nhân viên gặp khó khăn cần sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp.
Động viên, tạo động lực, hướng dẫn nhân viên thực hiện đúng tiến độ công việc.

Với Mức Lương 15 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm về quản lý mảng Bất động sản (Bắt buộc)
Khả năng giao tiếp tốt và đàm phán, có khả năng tạo mối quan hệ khách hàng lâu dài.
Có tinh thần cầu tiến và khát khao thành công.
Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc độc lập, làm việc theo đội nhóm.
Đam mê kinh doanh, yêu thích môi trường làm việc Bất Động Sản
Mong muốn xây dựng đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, năng động
Mong phát triển ngành Bất Động Sản, cùng doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D\'CAPITAL LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Hoa Hồng: 15 triệu/tháng đến 100 triệu/tháng
Nhận hoa hồng trên giá trị sản phẩm
Cơ hội thăng tiến lên chức vụ mới theo lộ trình kinh doanh rõ ràng.
Được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp các công tác hỗ trợ bán hàng.
Tham gia miễn phí 100% chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao với nghề BĐS
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực BĐS
Du lịch, team Building hàng năm.
Chế độ Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép 12 ngày/ năm, các chế độ khác tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D\'CAPITAL LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D\'CAPITAL LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN D\'CAPITAL LAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

