Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Lên kế hoạch phát triển, tìm kiếm và mở rộng KH
Quản lý và bao quát danh sách KH của team
Quản lý nhân sự team
Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của team và cá nhân
Cập nhật và bám sát xu thế thị trường, thu thập phản hồi của khách hàng để xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả.
Hướng dẫn và hỗ trợ team xử lý các vấn đề khi gặp phải về sản phẩm, giá cả và chính sách bán hàng
Thúc đẩy hiệu quả và động lực của member trong team
Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Kinh doanh, Lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu từ 4 năm kinh nghiệm về sale và ưu tiên có kinh nghiệm vị trí leader quản lý 6-8 nhân sự
Có kiến thức và kỹ năng sale
Khả năng nhạy bén, nhanh nhẹn
Khả năng lãnh đạo nhóm và thúc đẩy tinh thần team
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 15.000.000đ - 20.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng
Thu nhập trung bình hiện tại: 30.000.000 - 40.000.000VNĐ/tháng hoặc hơn
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều được nghỉ theo lịch nhà nước & có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
Về các cơ hội phát triển:
Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia, coaching và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ hàng tuần
Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn
Về môi trường và con người:
Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) siêu thú vị định kỳ hàng tháng
Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..
Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do
Văn phòng tiện ích: Ghế massage, thảm nghỉ trưa, tủ sách, tủ nước & đồ ăn nhẹ free
Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.
BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
