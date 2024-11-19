Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Lên kế hoạch phát triển, tìm kiếm và mở rộng KH

Quản lý và bao quát danh sách KH của team

Quản lý nhân sự team

Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động của team và cá nhân

Cập nhật và bám sát xu thế thị trường, thu thập phản hồi của khách hàng để xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả.

Hướng dẫn và hỗ trợ team xử lý các vấn đề khi gặp phải về sản phẩm, giá cả và chính sách bán hàng

Thúc đẩy hiệu quả và động lực của member trong team

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng Kinh doanh, Lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 1993 - 2000

Có tối thiểu từ 4 năm kinh nghiệm về sale và ưu tiên có kinh nghiệm vị trí leader quản lý 6-8 nhân sự

Có kiến thức và kỹ năng sale

Khả năng nhạy bén, nhanh nhẹn

Khả năng lãnh đạo nhóm và thúc đẩy tinh thần team

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập:

Thu nhập: Lương cứng 15.000.000đ - 20.000.000đ + Phụ cấp + Thưởng

Thu nhập trung bình hiện tại: 30.000.000 - 40.000.000VNĐ/tháng hoặc hơn

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều được nghỉ theo lịch nhà nước & có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Về các cơ hội phát triển:

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia, coaching và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ hàng tuần

Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) siêu thú vị định kỳ hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do

Văn phòng tiện ích: Ghế massage, thảm nghỉ trưa, tủ sách, tủ nước & đồ ăn nhẹ free

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

