Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Từ thứ 2 - hết thứ 7 (08h - 17h00. Nghỉ trưa từ 12h - 13h00) Mức thu nhập cao, đánh giá theo đúng chuyên môn nghiệp vụ; Thưởng các ngày lễ tết. Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, BHXH - BHYT, 14 ngày phép 1 năm, nghỉ ngày lễ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến rộng mở. Nhiều vị trí quản lý còn trống. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Lãnh đạo trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện. Môi trường làm việc mở giúp tăng khả năng liên kết và sáng tạo Ban lãnh đạo và qu, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty

Trực tiếp xây dựng ý tưởng, sáng tạo hình ảnh, bài viết trên các kênh truyền thông.

Báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng Giám đốc;

Một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành QTKD, Kinh tế đối ngoại, Marketing.....

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tác phong làm việc quyết đoán & chuyên nghiệp;

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt

Kỹ năng làm việc độc lập của bản thân

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao

Tiếng anh: Đạt ielts là một lợi thế

Khả năng giao tiếp tiếng Hàn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 150,000 VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.