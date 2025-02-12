Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ thứ 2

- hết thứ 7 (08h

- 17h00. Nghỉ trưa từ 12h

- 13h00) Mức thu nhập cao, đánh giá theo đúng chuyên môn nghiệp vụ; Thưởng các ngày lễ tết. Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, BHXH

- BHYT, 14 ngày phép 1 năm, nghỉ ngày lễ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến rộng mở. Nhiều vị trí quản lý còn trống. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Lãnh đạo trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện. Môi trường làm việc mở giúp tăng khả năng liên kết và sáng tạo Ban lãnh đạo và qu, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty
Trực tiếp xây dựng ý tưởng, sáng tạo hình ảnh, bài viết trên các kênh truyền thông.
Báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng Giám đốc;
Một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành QTKD, Kinh tế đối ngoại, Marketing.....
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tác phong làm việc quyết đoán & chuyên nghiệp;
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt
Kỹ năng làm việc độc lập của bản thân
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao
Tiếng anh: Đạt ielts là một lợi thế
Khả năng giao tiếp tiếng Hàn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 150,000 VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung

CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn An Hạ, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

