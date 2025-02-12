Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung
- Hà Nội: Từ thứ 2
- hết thứ 7 (08h
- 17h00. Nghỉ trưa từ 12h
- 13h00) Mức thu nhập cao, đánh giá theo đúng chuyên môn nghiệp vụ; Thưởng các ngày lễ tết. Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, BHXH
- BHYT, 14 ngày phép 1 năm, nghỉ ngày lễ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến rộng mở. Nhiều vị trí quản lý còn trống. Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Lãnh đạo trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện. Môi trường làm việc mở giúp tăng khả năng liên kết và sáng tạo Ban lãnh đạo và qu, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty
Trực tiếp xây dựng ý tưởng, sáng tạo hình ảnh, bài viết trên các kênh truyền thông.
Báo cáo công việc trực tiếp cho Tổng Giám đốc;
Một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tác phong làm việc quyết đoán & chuyên nghiệp;
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt
Kỹ năng làm việc độc lập của bản thân
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao
Tiếng anh: Đạt ielts là một lợi thế
Khả năng giao tiếp tiếng Hàn là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 150,000 VND - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Việt Nam -Woosung
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
