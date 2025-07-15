Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY KHANG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 153 Ba Vân, Phường Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tư vấn khách hàng (qua điện thoại, zalo, email, trực tiếp hotline )

2. Đặt và giữ chỗ trên hệ thống hãng, các hệ đặt vé 1A, 1G, 1S...

3. Giải quyết các thắc mắc, phàn nàn từ khách hàng các vấn đề liên quan đến vé

4. Thực hiện ghi nhận việc đặt, xuất vé vào hệ thống nội bộ Công ty

5. Các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ưu tiên sử dụng thành thạo Sabre và 1 trong các hệ thống quốc tế 1A hoặc 1G.

2. Có tinh thần học hỏi và không ngừng phấn đấu, trau dồi nghiệp vụ.

3. Tiếng Anh giao tiếp.

4. Có kinh nghiệm tối thiểu là 6 tháng.

5. Ưu tiên đi làm ngay.

6. Giọng nói chuẩn, rõ ràng, thân thiện.

7. Linh hoạt, nhanh nhẹn và hòa đồng với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY KHANG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 8 triệu (căn bản) + Hoa hồng (Tùy theo tình hình kết quả kinh doanh)

• Được xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến

• Được hưởng các chế độ BHXH theo mức lương thực nhận

• Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, hòa đồng, năng động và chuyên nghiệp

• Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUY KHANG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.