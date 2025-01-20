Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH QUỐC TẾ PEGAS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng + % Hoa hồng (FIT & GIT) + Thưởng kinh doanh Đóng BHXH, BHYT, BHTT... theo quy định của Nhà nước Đánh giá tăng lương định kỳ 01 lần/năm Môi trường làm việc đẹp, lãnh đạo tạo cơ hội phát triển tối đa Chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết. Công tác phí theo quy định Cơ hội thăng tiến ở nhiều vị trí công việc trong tập đoàn. Tham gia khóa đào tạo nội bộ tại công ty.

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Hiểu biết về các tour tuyến và các dịch vụ du lịch trong và ngoài nước

Xây dựng được chiến lược kinh doanh dịch vụ và tour du lịch của công ty.

Xây dựng kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo, định hướng, triển khai và giám sát nhân viên hoàn thành mục tiêu kinh doanh cá nhân và của Team trong từng tuần, từng tháng, năm theo từng thời điểm và mùa vụ

Xây dựng cơ cấu, hệ thống nhân sự thuộc Team phụ trách, đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Xây dựng mối quan hệ, dữ liệu các đối tác dịch vụ, nhà cung cấp trong và ngoài nước.

Lập database, hồ sơ khách hàng; Xây dựng mối quan hệ, duy trì, phát triển khách hàng.

Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn có tiềm năng cao.

Chịu trách nhiệm tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên về các sản phẩm công ty, phân chia thị trường cho nhân viên của Team.

Đào tạo nhân viên nắm bắt rõ nội quy định văn hoá Công ty, sản phẩm và dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho công việc và công ty.

Giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên tư vấn khách hàng, đánh giá nhân viên & động viên nhân viên.

Có kinh nghiệm trong việc khảo sát, phân tích, phối hợp với Bộ phận Điều hành Tours xây dựng các sản phẩm tour mới, các tour/tuyến điểm mới, dịch vụ mới, các cách tiếp cận khách hàng - mới, các đối thủ cạnh tranh.

Phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chiến dịch kinh doanh, chiến dịch khuyến mãi; quảng bá hình ảnh công ty đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh. Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau

Đề xuất Ban Lãnh đạo các giải pháp nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu công ty.

Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học (ưu tiên chuyên ngành Du lịch)

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm vị trí từ Trưởng/ Phó nhóm kinh doanh (GIT & FIT) Nội địa – Outbound – Inbound.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng quản lý và giám sát nhân viên.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo, lập kế hoạch.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Yêu thích, am hiểu thị trường du lịch và các dịch vụ liên quan

Setup hệ thống nhân sự, công việc trong lĩnh vực phụ trách

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Sẵn sàng đi công tác.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

