Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: theo doanh số cao nhất thị trường.

- Hot bonus, special bonus,...

- Ký HĐLĐ, hưởng chế độ theo quy định của nhà nước

- Đi du lịch 5 sao hàng năm theo tiêu chuẩn công ty

- Đào tạo nâng cao, xét tăng lương, vị trí thường niên

- Môi trường chuyên nghiệp, văn phòng chuẩn 5 sao hàng đầu., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tham gia phỏng vấn, tuyển dụng và đào tạo Trợ lý cá nhân đại diện cho Công ty.
- Phát triển và dẫn dắt đội ngũ kinh doanh có sẵn từ 5-7 người, tập trung để đạt chỉ tiêu doanh số đề ra.
- Quản lý và tạo động lực mạnh mẽ cho các thành viên trong đội ngũ.
- Tham gia vào quá trình bán hàng, đám phán với Khách hàng để đưa ra quyết định.
- Phối hợp với phòng CSKH để xây dựng danh sách Khách hàng tiềm năng và hỗ trợ các Khách hàng là Chủ thẻ của Công ty.
- Đào tạo nhân viên hàng ngày về các kỹ năng và kiến thức bán hàng.
- Báo cáo kết quả bán hàng trực tiếp cho Giám đốc Kinh doanh theo yêu cầu.
- Thực hành phổ biến các quy tắc của công ty, đạo đức công việc và quản lý bản thân cho các nhân viên trực tiếp.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng ngành Timeshare, ngành dịch vụ sức khỏe, y tế,....và 2 năm kinh nghiệm trong Quản lý Sales (dẫn dắt đội ngũ từ 7-10 người).
- Có sẵn đội ngũ Sale từ 5-7 bạn cùng đồng hành.
- Có kinh nghiệm Bán hàng, kiến thức cơ bản về y tế
- Sức khỏe (đặc biệt là có kinh nghiệm trong việc Bán hàng tại Sự kiện) .
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, huấn luyện và thúc đẩy mạnh mẽ cho nhân viên bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán tốt.
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Hiệu quả, chính trực, chuyên nghiệp.

Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 20 - 22 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Republic, Số 18E, đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

