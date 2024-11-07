Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 122 Lý Tự Trọng, P. Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
– Giám sát đánh giá nhân viên & động viên nhân viên.
– Hoàn thành về kế hoạch chỉ tiêu doanh số của cá nhân cũng như doanh số chung của toàn bộ Phòng đề ra.
– Xây dựng các chương trình, training cho nhân viên về các sản phẩm của công ty, phân chia các thị trường cho nhân viên của Phòng.
– Lên kế hoạch mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới thông qua các nguồn thông tin khác nhau (Phối hợp cùng Phòng Marketing)
– Xây dựng kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trong từng tuần, từng tháng, năm.
– Tiếp xúc trực tiếp và tư vấn cho những khách hàng lớn có tiềm năng cao.
– Hiểu biết về các tour tuyến và các dịch vụ, hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên tư vấn khách hàng.
– Huấn luyện đào tạo nhân viên làm sao nắm bắt rõ nội quy định văn hoá Công ty, sản phẩm và dịch vụ để phục vụ tốt nhất cho công việc và công ty.
– Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
– Kỹ năng quản lý và giám sát nhân viên.
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Trưởng/ Phó phòng Kinh doanh Tour Khách đoàn.
– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị DVDL lữ hành, Việt Nam học, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.... hoặc các chuyên ngành có liên quan
– Thành thạo tin học văn phòng.
– Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo, lập kế hoạch.
– Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Tại Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì

– Thưởng các ngày Lễ, Tết hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt

Công tỷ CPDTPT BDS và Du lịch Miền Đất Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: K1 TT quán hành nghi lộc nghệ an

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

