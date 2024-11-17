Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lên ý tưởng, điều phối và triển khai các chiến dịch nội dung trên nền tảng (Facebook, TikTok, các trang cộng đồng, ...)

Phát triển và triển khai chiến lược quảng cáo trực tuyến, bao gồm SEO, PPC và các chiến dịch quảng cáo khác, để tối ưu hóa hiệu suất tiếp cận và chuyển đổi.

Theo dõi và phân tích hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo, tối ưu hóa chiến lược để tăng cường lưu lượng truy cập và tăng cơ hội kinh doanh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác quảng cáo và nền tảng trực tuyến khác, để tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Phối hợp với bộ phận Marketing để đảm bảo rằng chiến lược quảng cáo trực tuyến được tích hợp chặt chẽ với các chiến lược tiếp thị khác của công ty.

Lập và báo cáo các chỉ số hiệu suất quảng cáo, bao gồm tỉ lệ chuyển đổi, chi phí quảng cáo và ROI cho Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan, để họ có cái nhìn tổng thể về hiệu quả của chiến lược quảng cáo trực tuyến.

Phát triển và triển khai chiến lược quảng cáo trực tuyến, tối ưu hóa hiệu suất và chi phí.

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Marketing và báo cáo kết quả quảng cáo cho các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành.

Trình độ đào tạo:

Kinh nghiệm: Có 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các mảng FMCG, thực phẩm chức năng, sữa, hóa mỹ phẩm....

Kinh nghiệm:

Tin học: Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm, ứng dụng liên quan đến chuyên môn.

Tin học:

Kỹ năng:

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Có kĩ năng SEO, Digital ads...

Có khả năng giải quyết vấn đề

Có khả năng làm việc độc lập.

Yêu cầu về phẩm chất cá nhân:

Nhiệt tình, chịu khó, tích cực trong các hoạt động gắn kết và có trách nhiệm trong công việc.

Có tác phong làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Tính cách quyết đoán.

Có định hướng làm việc lâu dài, gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện; có lộ trình phát triển rõ ràng theo phân cấp chức danh nội bộ và lộ trình công danh, tưởng thưởng.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ ...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

- Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G

