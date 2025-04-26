Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

Phối hợp với Ban Lãnh Đạo trong việc hoạch định nguồn nhân lực, đảm bảo đội ngũ nhân sự đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Quản lý ngân sách nhân sự, đảm bảo tính hiệu quả trong chi phí và duy trì động lực nhân viên.

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân.

Xây dựng chiến lược thu hút nhân tài, nâng cao thương hiệu tuyển dụng của công ty.

Kiểm soát quy trình tuyển dụng, đảm bảo chất lượng nhân sự đầu vào.

Phát triển chính sách giữ chân nhân tài, xây dựng lộ trình thăng tiến cho nhân viên.

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ, phát triển năng lực nhân sự.

Định hướng phát triển đội ngũ kế thừa, đảm bảo nguồn lực cho các vị trí chủ chốt.

Giám sát việc thực thi nội quy lao động, giải quyết tranh chấp và đảm bảo môi trường làm việc hài hòa.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao sự gắn kết và tinh thần làm việc của nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Kinh nghiệm sâu về C&B, đồng thời có nền tảng vững vàng về tuyển dụng, đào tạo và quản trị nhân sự tổng thể.

Kỹ năng lãnh đạo, xây dựng chiến lược nhân sự và quản lý đội ngũ hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ theo Luật Lao Động quy định

Bảo hiểm tai nạn

Chính sách công đoàn, thâm niên tuổi đất xanh, thưởng tháng 13,…..

Tặng cổ phiếu ESOP

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ổn định.

Sử dụng phần mềm hiện đại nhất của Tập Đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company

