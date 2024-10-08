Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2A, Tòa R6, KĐT Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho chiến lược của công ty. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy người lao động. Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty. Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và nhân viên trong công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự và công tác hành chính. Đảm bảo việc tuân thủ Luật Lao động và các văn bản pháp lý có liên quan đến lao động và quản lý lao động. Xây dựng ngân sách lương, chế độ phúc lợi và ngân sách hoạt động hàng năm của phòng Nhân sự và thực hiện ngân sách đã được phê duyệt. Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với các cơ quan chức năng, các sở ban ngành liên quan. Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tuyển dụng, thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, giữ chân người tài, tạo động lực cho nhân viên, khuyến khích sáng tạo và đổi mới. Quan tâm xây dựng môi trường làm việc tốt trong bộ phận của mình, quan tâm chăm sóc đời sống CBNV và thúc đẩy tốt các phong trào, hoạt động tập thể.

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho chiến lược của công ty.

Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy người lao động.

Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và nhân viên trong công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự và công tác hành chính.

Đảm bảo việc tuân thủ Luật Lao động và các văn bản pháp lý có liên quan đến lao động và quản lý lao động.

Xây dựng ngân sách lương, chế độ phúc lợi và ngân sách hoạt động hàng năm của phòng Nhân sự và thực hiện ngân sách đã được phê duyệt.

Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với các cơ quan chức năng, các sở ban ngành liên quan.

Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác tuyển dụng, thiết lập và duy trì môi trường làm việc tích cực, giữ chân người tài, tạo động lực cho nhân viên, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.

Quan tâm xây dựng môi trường làm việc tốt trong bộ phận của mình, quan tâm chăm sóc đời sống CBNV và thúc đẩy tốt các phong trào, hoạt động tập thể.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh,... Có từ 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến chế độ – chính sách của Người lao động. Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo tốt, Nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng thuyết trình và giao tiếp với các ban ngành. Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh,...

Có từ 3 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu luật lao động, pháp luật liên quan đến chế độ – chính sách của Người lao động.

Khả năng lập kế hoạch, lãnh đạo tốt,

Nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng thuyết trình và giao tiếp với các ban ngành.

Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.

Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương cứng 30 triệu – 40 triệu++ (thỏa thuận theo năng lực thực tế) Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp quy mô hơn 600 nhân sự. Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và theo quy định của Công ty. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building, sinh nhật, lễ tết...

Thu nhập: lương cứng 30 triệu – 40 triệu++ (thỏa thuận theo năng lực thực tế)

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, chuyên nghiệp quy mô hơn 600 nhân sự.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động và theo quy định của Công ty.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như Team building, sinh nhật, lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin