Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Letrading Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho công ty.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.
Thực hiện các bài kiểm tra năng lực và đánh giá tính cách ứng viên.
Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ và báo cáo kết quả tuyển dụng.
Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin ứng viên.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công tác quản lý nhân sự.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình tuyển dụng.
Đàm phán mức lương và các điều khoản khác với ứng viên.
Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành thương mại điện tử.
Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
Có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Am hiểu về luật lao động và các quy định liên quan đến tuyển dụng.
Có khả năng phân tích và đánh giá năng lực ứng viên.
Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các ứng viên và các bên liên quan.
Trung thực, nhiệt tình, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27 phố Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

