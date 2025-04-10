Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Công Ty TNHH PNK
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công Ty TNHH PNK

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty TNHH PNK

Mức lương
23 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 14 Kim Đồng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 23 - 25 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng hoặc phát sinh đột xuất.
Trực tiếp tham gia triển khai công tác tuyển dụng
Phối hợp với các phòng ban để xây dựng các chương trình giữ chân nhân viên, đảm bảo nhân sự chủ chốt được duy trì lâu dài tại công ty

Với Mức Lương 23 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế,…
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Có kiến thức chuyên môn tốt về quản trị nhân lực
Kỹ năng quản lý, tổ chức nhân sự, công việc
Kỹ năng chuyên môn về tuyển dụng, khả năng thực chiến cao
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
Chủ động
Làm việc trách nhiệm
Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH PNK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH PNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH PNK

Công Ty TNHH PNK

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, Phố Kim Đồng, Giáp Bát,, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

