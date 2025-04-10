Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu

Mức lương 23 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng hoặc phát sinh đột xuất.

Trực tiếp tham gia triển khai công tác tuyển dụng

Phối hợp với các phòng ban để xây dựng các chương trình giữ chân nhân viên, đảm bảo nhân sự chủ chốt được duy trì lâu dài tại công ty

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế,…

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Có kiến thức chuyên môn tốt về quản trị nhân lực

Kỹ năng quản lý, tổ chức nhân sự, công việc

Kỹ năng chuyên môn về tuyển dụng, khả năng thực chiến cao

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

Chủ động

Làm việc trách nhiệm

Chịu được áp lực cao trong công việc

