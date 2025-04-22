Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TNHH Indovina – Hội Sở làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

1. Thực hiện công việc chuyên môn

1.1: Kiểm soát thực hiện giao dịch và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ IVB

- Kiểm soát việc thực hiện các giao dịch tại quầy và các điểm giao dịch khác của IVB cho khách hàng đối với các sản phẩm huy động vốn, quản lý tài khoản, dịch vụ thanh toán đối với khách hàng, dịch vụ thẻ, ATM, POS, chi trả kiều hối, dịch vụ Ngân hàng số, hoạt động ngoại hối, … và các dịch vụ khách hàng khác theo quy định.

- Kiểm soát/ phê duyệt các giao dịch của GDV, Thủ quỹ trong hạn mức được giao theo quy định.

- Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, thời gian thực hiện giao dịch của các sản phẩm, dịch vụ cung cấp tại quầy giao dịch và các điểm giao dịch khác của IVB theo quy định.

1.2: Kiểm soát sau

- Đối chiếu và kiểm tra tính chính xác giữa các chứng từ mà các Giao dịch viên, Thủ quỹ thực hiện trong ngày với Bảng kê giao dịch trong ngày.