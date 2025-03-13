Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 52 - 54 Võ Văn Kiệt, An Hải Đông, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

Lãnh đạo và quản lý toàn bộ hoạt động của phòng Nhân sự.

Tuyển dụng, đào tạo, phát triển và quản lý nhân viên.

Phát triển và thực hiện chiến lược nhân sự: Phát triển và thực hiện chiến lược nhân sự để hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của công ty.

Quản lý và phát triển chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên.

Quản lý và giải quyết vấn đề nhân sự, bao gồm cả việc xử lý khiếu nại và xung đột.

Báo cáo và cập nhật thông tin cho Ban Giám đốc về tình hình nhân sự của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều phối tốt. Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có kiến thức về quản trị nhân sự, luật lao động và các quy định pháp luật liên quan.

Có khả năng làm việc độc lập và theo đội nhóm. Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc thay đổi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cao, thưởng tháng 13 từ 2 đến 6 tháng Lương.

BHXH và các chế độ phúc lợi đầy đủ.

Được đào tạo và hỗ trợ để phát triển kỹ năng và kiến thức.

Quyền lợi du lịch và nghỉ mát hàng năm

Quyền lợi thưởng đặc biệt cho các thành tựu và đóng góp xuất sắc.

Quyền lợi tham gia quyết định chiến lược và phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

