Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô E, đường số 3 và đường số 5, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược nhân sự nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển của tổ chức.

- Quản lý quy trình tuyển dụng, bao gồm xác định nhu cầu nhân sự, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.

- Xây dựng và duy trì các chương trình đào tạo, phát triển nhân viên để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc.

- Tư vấn và hỗ trợ ban lãnh đạo trong các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định và quản lý nhân sự.

- 規劃和實施支持組織發展目標的人力資源戰畧。

- 管理招聘流程，包括確定人員需求、面試和選擇合適的候選人。

- 製定和維護員工培訓和發展計畫，以提高技能和績效。

- 就與政策、法規和人力資源管理相關的事項向管理層提供諮詢和協助。

- Bằng cao đẳng hoặc đại học (bất kể chuyên ngành nào)

- Hiểu biết sâu sắc về luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự tại Việt Nam, và đã làm việc trong lĩnh vực nhân sự từ 5 năm trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc, có khả năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau trong tổ chức.

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm, có khả năng phát triển và đào tạo nhân viên.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự và công cụ văn phòng (MS Office, HRM software).

- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

- 專科或大學學位（無論專業）

- 深入瞭解越南的勞動法和人力資源相關法規，並在人力資源領域工作了5年或更長時間。

- 優秀的溝通和演示技巧，能够與組織中的各種受眾合作。

- 團隊領導和管理技能，能够發展和培訓員工。

- 熟練使用人力資源管理軟體和辦公工具（MS Office、HRM軟件）。

- Mức lương cạnh tranh với 13 tháng tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc.

- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác để nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Cung cấp các khóa đào tạo và phát triển chuyên môn để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

- Nghỉ phép hàng năm theo quy định và các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.

- Môi trường làm việc thân thiện, thăng tiến trong lĩnh vực nhân sự và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

