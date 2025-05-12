Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Lô E, đường số 3 và đường số 5, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược nhân sự nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển của tổ chức.
- Quản lý quy trình tuyển dụng, bao gồm xác định nhu cầu nhân sự, phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp.
- Xây dựng và duy trì các chương trình đào tạo, phát triển nhân viên để nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc.
- Tư vấn và hỗ trợ ban lãnh đạo trong các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định và quản lý nhân sự.
- 規劃和實施支持組織發展目標的人力資源戰畧。
- 管理招聘流程，包括確定人員需求、面試和選擇合適的候選人。
- 製定和維護員工培訓和發展計畫，以提高技能和績效。
- 就與政策、法規和人力資源管理相關的事項向管理層提供諮詢和協助。

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cao đẳng hoặc đại học (bất kể chuyên ngành nào)
- Hiểu biết sâu sắc về luật lao động và các quy định liên quan đến nhân sự tại Việt Nam, và đã làm việc trong lĩnh vực nhân sự từ 5 năm trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc, có khả năng làm việc với nhiều đối tượng khác nhau trong tổ chức.
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm, có khả năng phát triển và đào tạo nhân viên.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý nhân sự và công cụ văn phòng (MS Office, HRM software).
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.
- 專科或大學學位（無論專業）
- 深入瞭解越南的勞動法和人力資源相關法規，並在人力資源領域工作了5年或更長時間。
- 優秀的溝通和演示技巧，能够與組織中的各種受眾合作。
- 團隊領導和管理技能，能够發展和培訓員工。
- 熟練使用人力資源管理軟體和辦公工具（MS Office、HRM軟件）。

Tại CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh với 13 tháng tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc.
- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác để nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Cung cấp các khóa đào tạo và phát triển chuyên môn để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
- Nghỉ phép hàng năm theo quy định và các ngày lễ, Tết theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.
- Môi trường làm việc thân thiện, thăng tiến trong lĩnh vực nhân sự và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM

CÔNG TY TNHH WELL SHIN ELECTRONIC VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô E, đường số 3 và đường số 5, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

