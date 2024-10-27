Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH 2S GROUP
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Hà Nội

- Đà Nẵng ...và 2 địa điểm khác

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu, chính sách của công ty. Xây dựng và quản trị quỹ lương, thưởng; phân tích và đánh giá chi phí nhân sự, năng suất lao động; Xây dựng và duy trì vận hành hệ thống mô tả công việc, đánh giá hiệu quả công việc. Tư vấn, cố vấn cho Giám đốc và các Trưởng bộ phận các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự, quan hệ lao động. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu, chính sách của công ty.
Xây dựng và quản trị quỹ lương, thưởng; phân tích và đánh giá chi phí nhân sự, năng suất lao động;
Xây dựng và duy trì vận hành hệ thống mô tả công việc, đánh giá hiệu quả công việc.
Tư vấn, cố vấn cho Giám đốc và các Trưởng bộ phận các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự, quan hệ lao động.
Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, tâm lý học, xã hội học... Khu vực tuyển: Toàn Quốc Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự công ty các lĩnh vực TMĐT Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai vận hành các phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế. Kinh nghiệm về OKR là một lợi thế
Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, tâm lý học, xã hội học...
Khu vực tuyển: Toàn Quốc
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự công ty các lĩnh vực TMĐT
Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai vận hành các phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế.
Kinh nghiệm về OKR là một lợi thế

Làm việc tại nhà Lương : Thoản thuận
Làm việc tại nhà
Lương : Thoản thuận

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 131 Đường số 1a, KDC Nam Hùng Vương, p.An Lạc, Q. Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

