Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Đà Nẵng ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu, chính sách của công ty. Xây dựng và quản trị quỹ lương, thưởng; phân tích và đánh giá chi phí nhân sự, năng suất lao động; Xây dựng và duy trì vận hành hệ thống mô tả công việc, đánh giá hiệu quả công việc. Tư vấn, cố vấn cho Giám đốc và các Trưởng bộ phận các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự, quan hệ lao động. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu, chính sách của công ty.

Xây dựng và quản trị quỹ lương, thưởng; phân tích và đánh giá chi phí nhân sự, năng suất lao động;

Xây dựng và duy trì vận hành hệ thống mô tả công việc, đánh giá hiệu quả công việc.

Tư vấn, cố vấn cho Giám đốc và các Trưởng bộ phận các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự, quan hệ lao động.

Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, tâm lý học, xã hội học... Khu vực tuyển: Toàn Quốc Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự công ty các lĩnh vực TMĐT Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai vận hành các phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế. Kinh nghiệm về OKR là một lợi thế

Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, tâm lý học, xã hội học...

Khu vực tuyển: Toàn Quốc

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự công ty các lĩnh vực TMĐT

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai vận hành các phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế.

Kinh nghiệm về OKR là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại nhà Lương : Thoản thuận

Làm việc tại nhà

Lương : Thoản thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 2S GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin